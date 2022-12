Bankman-Fried doit plaider non coupable dans l'affaire de fraude FTX - source

Bankman-Fried est accusé d'avoir utilisé illégalement les dépôts des clients de FTX pour soutenir son fonds spéculatif Alameda Research, acheter des biens immobiliers et faire des millions de dollars de contributions politiques.

Il doit comparaître mardi à 14 heures HNE (1900 GMT) devant le juge de district américain Lewis Kaplan à Manhattan afin de plaider sa cause.

Un avocat de Bankman-Fried n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Bankman-Fried est en liberté moyennant une caution de 250 millions de dollars depuis son extradition le mois dernier des Bahamas, où il vivait et où l'échange était basé.

Depuis sa libération, Bankman-Fried est soumis à une surveillance électronique et doit vivre avec ses parents, tous deux professeurs à la Stanford Law School en Californie.

Le diplômé du Massachusetts Institute of Technology a été inculpé de deux chefs d'accusation de fraude électronique et de six chefs d'accusation de conspiration, notamment pour blanchir de l'argent et commettre des violations du financement des campagnes électorales. Il risque jusqu'à 115 ans de prison s'il est reconnu coupable.

Bankman-Fried a admis avoir commis des erreurs en dirigeant FTX mais a déclaré qu'il ne pensait pas être pénalement responsable.