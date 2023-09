Sam Bankman-Fried a perdu mercredi sa demande de libération immédiate de la prison de Brooklyn afin de pouvoir mieux préparer son procès pénal, qui aura lieu dans moins d'un mois, concernant l'effondrement de sa bourse de crypto-monnaies FTX.

En rejetant la demande de Sam Bankman-Fried, la deuxième cour d'appel de Manhattan a néanmoins indiqué qu'elle demanderait à la prochaine formation de trois juges d'examiner l'affaire.

Un porte-parole de Bankman-Fried s'est refusé à tout commentaire.

Le 11 août, le juge de district Lewis Kaplan a révoqué la caution de 250 millions de dollars de Bankman-Fried après avoir constaté que l'ancien milliardaire avait probablement falsifié des témoins à au moins deux reprises.

M. Bankman-Fried a rapidement fait appel, arguant qu'il ne serait pas en mesure de préparer correctement son procès, prévu pour le 3 octobre, derrière les barreaux.

Les procureurs affirment que Bankman-Fried a volé des milliards de dollars de fonds de clients de FTX pour combler les pertes d'Alameda Research, son fonds spéculatif.

Ils ont demandé l'incarcération de M. Bankman-Fried après qu'il eut communiqué à un journaliste du New York Times les écrits personnels de Caroline Ellison, l'ancienne directrice générale d'Alameda et sa compagne de l'époque.

Bankman-Fried a plaidé non coupable des accusations de fraude et de complot, et a déclaré qu'il avait partagé les écrits d'Ellison pour défendre sa réputation, et non pour l'intimider.

Ellison devrait témoigner contre lui.

Dans les documents judiciaires présentés mardi, les avocats de Bankman-Fried ont déclaré que l'arrangement visant à lui donner plusieurs heures par jour pour examiner les preuves sur un ordinateur portable au Metropolitan Detention Center de Brooklyn s'est avéré inadéquat. Ils ont déclaré qu'il avait perdu plus de quatre heures vendredi lorsqu'il a dû retourner dans sa cellule pour un comptage des prisonniers, et qu'il avait perdu encore plus de temps au cours du week-end.

Le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan a déclaré que la prison avait autorisé l'achat d'un deuxième ordinateur portable pour Bankman-Fried.

Les avocats de Bankman-Fried n'ont pas cherché à retarder le procès. M. Kaplan a déclaré la semaine dernière qu'il examinerait une telle demande.