Bannon plaide non coupable dans l'affaire du mur frontalier

Bannon, qui s'est rendu aux autorités à New York jeudi, a inscrit son plaidoyer lors d'une audience dans un tribunal d'État à Manhattan, et était menotté dans le dos lorsqu'il est entré dans la salle d'audience.

Bannon a été accusé d'avoir escroqué des donateurs dans ce que les procureurs ont décrit comme une collecte de fonds privée de 15 millions de dollars, connue sous le nom de "We Build the Wall", pour aider à construire le mur emblématique de Trump.

Le co-accusé, WeBuildTheWall Inc, a également été inculpé.

Selon l'acte d'accusation, Bannon a dissimulé le fait que le directeur général de la campagne recevait des centaines de milliers de dollars de l'argent des donateurs malgré sa promesse de ne pas prendre de salaire.

Le directeur général a été identifié dans les documents judiciaires comme étant Brian Kolfage, un vétéran de l'armée de l'air qui a plaidé coupable en avril à des accusations fédérales de conspiration de fraude électronique et de fraude fiscale, et qui attend sa sentence.

Bannon, Kolfage et deux autres hommes avaient été accusés par les procureurs fédéraux en août 2020 d'avoir fraudé les donateurs de We Build the Wall.

Bannon a plaidé non coupable à cette mise en accusation, notamment aux accusations de détournement de près d'un million de dollars pour des dépenses personnelles.

Mais son acte d'accusation a été rejeté après que Trump ait gracié Bannon en janvier 2021, dans les dernières heures de sa présidence.

Les grâces présidentielles couvrent toutefois les accusations fédérales et n'interdisent pas les poursuites au niveau des États.

Bannon a conseillé la campagne de Trump en 2016, et a ensuite servi dans l'administration. Il a été licencié au milieu d'une brouille, mais a réparé ses liens avec Trump et a depuis pris de l'importance au sein des médias de droite en tant que partisan des fausses allégations selon lesquelles la défaite électorale de Trump en 2020 était due à la fraude.

En juillet, Bannon a été reconnu coupable d'outrage au Congrès pour avoir défié une citation à comparaître de la commission chargée d'enquêter sur l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis.