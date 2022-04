Banque CIC (Suisse) progresse à tous les niveaux en 2021

Zurich (awp) - La Banque CIC (Suisse), filiale du géant français Crédit Mutuel, a amélioré sa performance à tous les niveaux l'année dernière. Malgré des charges en hausse, l'établissement a amélioré son bénéfice net et compte poursuivre sur sa lancée en 2022.

Plus importante source de revenus, les opérations d'intérêts ont affiché une hausse de 5,2% du résultat net à 110,8 millions de francs suisses, tandis que celui des opérations de commissions et des prestations de service a crû de 15,9% à 39,3 millions. Le résultat des opération de négoce et de l'option de la juste valeur s'est quant à lui inscrit à 19,6 millions, en croissance de 12% comparé à 2020, selon le rapport annuel publié mardi.

Malgré des charges d'exploitation en hausse de 4,2% à 112,8 millions de francs suisses - notamment en raison d'une augmentation des effectifs et des salaires, ainsi que de l'extension du réseau de succursales -, la banque a dégagé un résultat opérationnel en progression de 7,6% à 52,6 millions. Le bénéfice net s'est établi à 35,7 millions (+4,4%).

L'établissement, qui a célébré l'année dernière ses 150 ans d'existence, s'est félicité de ces "très bons chiffres" qui "témoignent de la confiance" des clients.

"Les revenus ont augmenté dans tous les secteurs clés, en particulier dans les opérations sur titres, qui ont bénéficié d'un environnement de marché positif, d'un portefeuille de produits optimisé ainsi que d'une forte activité clientèle", ont détaillé le président Eric Charpentier et le directeur général Thomas Müller.

Banque CIC (Suisse) a également enregistré une solide progression des avoirs de la clientèle, qui ont augmenté de 13,2% à 9,8 milliards de francs suisses, profitant notamment de 2 milliards d'afflux nets d'argent nouveau.

Côté prêts, les volumes de crédits octroyés à la clientèle ont atteint 9,4 milliards de francs suisses, en hausse de 3,7% sur un an.

Pour 2022, la banque s'attend "à une croissance supérieure à la moyenne" et des marges bénéficiaires stables, sans plus de détail. Et malgré une situation instable, avec la flambée de l'inflation et la guerre en Ukraine, la direction aborde le nouvel exercice "avec optimisme".

al/vj