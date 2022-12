Banque CIC confirme le départ de son patron

Zurich (awp) - Banque CIC, filiale du groupe bancaire français Credit Mutuel, a confirmé le départ de son directeur général Thomas Müller. Cette information avait été révélée mardi par le portail Inside Paradeplatz, conjointement à celui de Christoph Bütikofer, également membre de la direction, avec effet immédiat.

"Nous confirmons le départ de M. Müller", a indiqué à AWP la banque. "Un nouveau directeur général sera désigné dans les prochaines semaines", a-t-elle précisé.

Sur le site internet de Banque CIC, il n'est plus fait mention de M. Müller. David Fusi, membre de la direction et responsable des activités pour la Suisse romande, l'a remplacé en tant que directeur général à titre intérimaire. Patrick Python et Michel Berger complètent la direction.

M. Müller a travaillé 12 ans pour la banque qui emploie environ 400 collaborateurs et dont le siège social est à Bâle.

ol/al/rq