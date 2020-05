Banque Centrale du Luxembourg : Communiqué de presse

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 27 mai 2020

Publication du Cahier d'études n° 143

Total Factor Productivity and the Measurement of Neutral Technology

Auteur: Alban Moura

Suite aux contributions de Solow (1956) et Kydland et Prescott (1982), le changement technologique se trouve au cœur des théories macroéconomiques des cycles et de la croissance. Tandis que ces études initiales considéraient seulement un changement technologique « neutre » dans une fonction de production agrégée1, désigné sous le terme de Productivité Totale des Facteurs (TFP, en anglais), la mise en évidence par Gordon (1990) de la tendance baissière dans le prix relatif des biens d'investissement a attiré l'intérêt sur une seconde source de changement technologique, spécifique à la production des biens d'investissement. Depuis, la littérature macroéconomique débat du rôle relatif du changement technologique neutre et du changement technologique spécifique au secteur de l'investissement, à la fois quant à leur contribution aux cycles et à la croissance économique.

Une difficulté d'ordre pratique pour conclure le débat provient du fait qu'aucun des deux types de technologie n'est directement observable. Par conséquent, l'étude du rôle des deux types de changement technologique s'est longtemps basée sur des restrictions d'ordre théorique. Ainsi, l'on a pu tenter de déduire l'évolution de la technologie neutre et de celle spécifique au secteur de l'investissement à partir des caractéristiques de variables tirées des comptes nationaux, telles le Produit Intérieur Brut et le déflateur des biens d'investissement.

Récemment, certains auteurs ont tenté de discipliner l'inférence en interprétant des mesures de TFP comme des observations directes de la technologie neutre. Cette nouvelle stratégie est rendue possible par la construction de séries de TFP ajustées de l'utilisation des facteurs à fréquence trimestrielle pour l'économie des Etats-Unis, notamment par Fernald (2014).

1 « Neutre » signifie ici que le progrès technologique améliore de manière symétrique la capacité de l'économie de produire tous types de biens. Par opposition, le progrès technologique spécifique à la production des biens d'investissement affecte uniquement la capacité de l'économie de produire ces derniers.

