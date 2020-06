Banque Centrale du Luxembourg : Communiqué de presse statistique

Luxembourg, le 30 juin 2020

Evolution de la somme des bilans des établissements de crédit

La Banque centrale du Luxembourg informe que, sur base de chiffres provisoires, la somme des bilans des établissements de crédit s'est élevée à 865 231 millions d'euros au 31 mai 2020 contre 876 733 millions d'euros au 30 avril 2020, soit une baisse de 1,3 %. Entre les mois de mai 2019 et mai 2020, la somme des bilans des établissements de crédit a augmenté de 6,5 %.

Le solde interbancaire, c'est-à-dire la différence entre créances et engagements interbancaires, a diminué de 5 137 millions, soit 3,3 %, pour atteindre 149 686 millions d'euros à la fin du mois de mai 2020.

Les crédits à la clientèle non bancaire résidente ont diminué de 746 millions d'euros, soit 0,7 %, entre avril 2020 et mai 2020. Entre mai 2019 et mai 2020, ces crédits se sont accrus de 6 896 millions d'euros, soit 7,3 %.

L'évolution du crédit à la clientèle résidente non bancaire a été portée par ses trois principales composantes. En effet, entre mai 2019 et mai 2020, les crédits envers les sociétés non financières (SNF) se sont accrus de 2 206 millions d'euros (soit 8,1 %), les crédits immobiliers aux ménages de 2 581 millions d'euros (soit 8,3 %) et les crédits aux autres intermédiaires financiers (AIF) de 2 162 millions d'euros (7,7 %).

Pour ce qui est du passif, les dépôts du secteur non bancaire résident ont diminué de 7 419 millions d'euros, soit 2,8 % entre avril 2020 et mai 2020. Sur douze mois, ces dépôts ont augmenté de 8 480 millions d'euros, soit 3,4 %.

Entre mai 2019 et mai 2020, les dépôts des AIF (qui comprennent les fonds monétaires et non monétaires et dont la part s'est élevée à 68,7 % au 31 mai 2020) ont augmenté de 6 111 millions d'euros (soit 3,5 %) et ceux des ménages de 2 296 millions d'euros (soit 5,7 %). Les dépôts des SNF résidentes ont progressé de 34 millions d'euros (soit 0,2 %).

Les séries statistiques relatives au bilan des établissements de crédit sont accessibles sur le site Internet de la BCL par le lien suivant :

www.bcl.lu/fr/statistiques/series_statistiques_luxembourg/11_etablissements_credit/index.html

