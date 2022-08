Banque Cler améliore sa rentabilité semestrielle

Zurich (awp) - Banque Cler a dévoilé les résultats d'un premier semestre en hausse. La filiale de la Banque cantonale de Bâle (BKB) est parvenue à améliorer sa rentabilité.

De janvier à juin, l'établissement bancaire a enregistré un résultat opérationnel de 42,5 millions de francs suisses, soit un bond de 20,7% par rapport au premier semestre 2021. Le produit d'exploitation s'est élevé de 3,1% à 125,5 millions, précise un communiqué jeudi.

Banque Cler a été en mesure de réduire ses coûts de 4,6% à 77,9 millions, permettant de dégager un résultat d'exploitation de 125,5 millions de francs suisses, en hausse de 3,1% sur un an, et d'augmenter les réserves pour risques bancaires généraux de 15 millions en clôture du premier semestre.

Le bénéfice net a quant à lui progressé de 2,0% à 20,5 millions.

Les créances hypothécaires, en croissance de 198,2 millions de francs suisses (+1,2%) ont atteint un record à 16,1 milliards, souligne le document.

Le résultat des opérations d'intérêts suit la même tendance haussière, atteignant 89,4 millions (+0,6%). Le résultat des opérations de commissions et services s'est nettement amélioré de 10,3% à 29,2 millions de francs suisses.

L'application de banque en ligne Zak compte désormais plus de 52'000 utilisateurs, soit plus de 8000 clients en un an.

Pour 2022, la direction table sur un résultat opérationnel plus élevé et un bénéfice sensiblement en hausse, "malgré les tensions géopolitiques, la volatilité des marchés financiers et la pression inflationniste."

ib/ck