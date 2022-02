Banque Cler: un exercice 2021 sous le signe de la continuité

Zurich (awp) - Banque Cler a dégagé en 2021 un bénéfice net de 40,5 millions de francs suisses en hausse marginale sur un an et prévoit de rééditer la performance sur l'exercice en cours. Représentant près de trois quarts des recettes, les opérations d'intérêts ont généré un résultat net de 181,3 millions, en progression de 1,3%.

Le résultat des opérations de commissions et perstations de services a enflé de 4,6% à 54,3 millions et celui des activités de négoce de 3,4% à 9,5 millions, ajoute le compte-rendu non audité publié jeudi.

Les charges d'exploitation ont été allégées de près de 6% à 159,2 millions. Le ratio coûts/revenus a ainsi été amélioré de 3,7 points de pourcentage à 65,1%. Le résultat opérationnel a au final bondi de 15,4% à 79,5 millions.

La somme de bilan a progressé de 3,0% à 20,51 milliards. Les prêts à la clientèle, essentiellement composés de créances hypothécaires, ont grappillé 0,8% à 16,02 milliards. Les dépôts ont, eux, pris 2,0% à 13,31 milliards.

Fin décembre, Banque Cler gérait une fortune de la clientèle de 21,2 milliards, un volume inédit dans l'histoire de l'étalbissement rhénan.

La direction prévoit pour l'année en cours de continuer à évoluer dans un environnement géopolitique et économique "complexe". Le résultat des opérations d'intérêts doit s'inscrire dans la continuité de celui de 2021, alors qu'une progression est attendue du côté des opérations de commissions et de prestations de services.

