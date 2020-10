Banque Neuflize OBC cède son siège social à Primonial REIM 0 01/10/2020 | 09:51 Envoyer par e-mail :

Neuflize OBC, acteur de référence de la gestion de patrimoine en France, annonce avoir finalisé la cession en lease back de son siège social au sein de l'immeuble « One Monceau », situé dans le 8ème arrondissement de Paris à Primonial REIM, acteur majeur de l'épargne immobilière. L'opération comprend des locaux et des parkings situés au 3 avenue Hoche à Paris, pour une surface totale d'environ 29 000 mètres carrés.La cession de " One Monceau ", qui abrite la banque depuis près de 50 ans, s'inscrit dans le cadre de la stratégie RSE (Responsabilité sociétale de l'entreprise) de Neuflize OBC, via la relocalisation à terme de ses équipes dans des locaux modernisés et répondant aux normes HQE.