Banque Palatine : Résultats du premier semestre 2020

Une solide performance commerciale

Un coût du risque en forte progression

Regulatory News:

Christine Jacglin, directrice générale, commente : « Malgré le choc économique engendré par la crise sanitaire, le premier semestre s’achève sur une bonne performance commerciale rendue possible grâce à la mobilisation exceptionnelle de nos 1 350 collaborateurs. Je tiens à saluer leur engagement quotidien durant tout ce semestre. Nous avons maintenu un dialogue permanent avec l’ensemble de nos clients - entreprises et privés – pour les aider à surmonter la crise et les accompagner dans la reprise des activités, tout en protégeant la santé de nos équipes. Cette mobilisation, facilitée par la généralisation très rapide du télétravail, explique la progression de notre produit net bancaire. Durant cette période, nous avons également réalisé des arbitrages forts sur nos dépenses ce qui nous a permis de faire baisser significativement nos charges par rapport à 2019. Notre résultat brut d’exploitation s’inscrit ainsi en progression de plus de 11 %.

Le résultat net ressort toutefois négatif, impacté par le coût du risque et surtout les provisions IFRS 9 - qui visent à anticiper le surcoût de risque attendu en 2020 et 2021. En retraitant les provisions IFRS 9, la Banque Palatine a montré la robustesse de son modèle d’affaires tourné vers l’accompagnement des PME et ETI de notre pays. »

Activité commerciale

L’activité commerciale a bien résisté sur les marchés des entreprises et de la clientèle privée. La Banque a atteint l’ensemble de ses objectifs commerciaux au 30 juin 2020, notamment en entrées en relation.

Les encours moyens de crédit accordés à la clientèle ont progressé de 9,6 % par rapport à juin 2019, traduisant le soutien à l’économie réelle.

Ainsi, plus de 1 500 prêts garantis par l’Etat (PGE), pour un montant global un peu supérieur à 1,5 Md€, ont été demandés. Au 30 juin 2020, plus de 1 100 dossiers ont été accordés pour un montant total de 1,013 Md€.

Par ailleurs, les clients, pour la plupart des PME et ETI, ont bénéficié de reports systématiques d’échéances de prêts pour environ 180 M€ sur une durée moyenne de six mois.

Résultats financiers (comptes consolidés IFRS)

Le produit net bancaire, à 165,3 M€, s’inscrit en augmentation de 1,6 %, tirée par la progression marquée de la marge nette d’intermédiation (+2,3 %) et les commissions sur collecte financière (+3,9 %). Les autres postes de commissions reculent sous l’effet de la régression d’activité sur les entreprises.

Les charges d'exploitation, à 122,7 M€, baissent de 2,4 %, en dépit de 22,5 M€ de frais exceptionnels dus à la migration informatique.

Cette opération, prévue initialement les 11, 12 et 13 avril 2020, a dû être reportée aux 17 et 18 octobre prochains pour cause de crise sanitaire. Ce report devrait représenter un surcoût total en 2020 d’un peu plus de 13 M€. La banque a adapté l’ensemble de son dispositif de bascule informatique pour être en mesure de la réaliser en travail à distance. La répétition générale, organisée début juin 2020 sur ce nouveau modèle, a validé sa faisabilité technique, ce qui permet à l’établissement de sécuriser sa migration informatique à l’automne dans un contexte sanitaire qui demeure incertain.

Le résultat brut d’exploitation s’établit ainsi à 42,6 M€, en hausse de 15,6 % par rapport au premier semestre 2019.

Dans le contexte de choc économique provoqué par la crise sanitaire, la multiplication des entreprises se plaçant en mandat ad hoc ou en procédure de conciliation au premier semestre a pesé de manière importante sur le coût du risque qui intègre également une dotation au titre des provisions IFRS 9 sur encours sains de 15,3 M€ : 55,4 M€ au premier semestre 2020 contre 24 M€ au premier semestre 2019.

Compte tenu de ce dernier élément et du surcoût de report de migration (plus de 28 M€ sur ces 2 postes), le résultat net du premier semestre 2020 présente une perte de 9,3 M€.

L’ensemble des ratios de solvabilité est en progression par rapport au 30 juin 2019 et respecte les seuils réglementaires.

Chiffres clés au 30 juin 2020

Le Conseil d’Administration de la Banque Palatine a examiné les comptes consolidés1 au 30 juin 2020 lors de sa réunion du 30 juillet 2020. Ces résultats sont en cours de certification par les commissaires aux comptes.

(En millions d’€) 1er semestre

2019 1er semestre

2020 Variation Produit net bancaire 162,6 165,3 1,6% Charges d’exploitation 125,7 122,7 -2,4% Résultat brut d’exploitation 36,9 42,6 15,6% Coût du risque -24,0 -55,4 x1,3 Coût du risque - hors forward looking -24,0 -40,0 x0,7 Résultat d’exploitation 12,9 -12,7 N/S Résultat net part du Groupe 11,5 -9,3 N/S Résultat net part du Groupe - hors forward looking 11,5 1,1 N/S Coefficient d'exploitation 77,3% 74,2% Ratio de solvabilité Tier One 9,25 % 9,74 % Total de Bilan 15 065,7 17 103,6 13,5%

Informations prudentielles

Les ratios de solvabilité sont de qualité et respectent les seuils règlementaires.

Par ailleurs, la Banque Palatine, détenue à 100 % par BPCE, bénéficie du système de solidarité et de garantie protégeant l’ensemble des établissements de crédit affiliés à BPCE, l’organe central du Groupe BPCE.

En % 30/06/2019 30/06/2020 Seuil

règlementaire Ratio CET 1 8,19 8,75 7,00 Ratio T1 9,25 9,74 8,50 Ratio global 11,36 11,71 10,50

A propos de la Banque Palatine

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (entreprises de taille intermédiaire). Son réseau de 45 agences en France en synergie avec les métiers d'expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...) accompagne aujourd'hui 13000 entreprises et 61000 clients particuliers. https://www.palatine.fr & @BanquePalatine

1 Périmètre de consolidation :

Sociétés contrôlées : Banque Palatine, Palatine Asset Management et Ariès Assurances

Sociétés sous influence notable: Conservateur Finance

