Banque Postale Asset Management et Tocqueville Finance misent sur la biodiversité 22/11/2022 | 10:03

La Banque Postale Asset Management et sa filiale Tocqueville Finance annoncent une nouvelle initiative en faveur de la préservation du vivant à travers le lancement d'un fonds actions monde : Tocqueville Biodiversity ISR. Ce nouveau fonds cible les sociétés qui apportent des solutions aux enjeux de la préservation de la biodiversité. Lancé avec le soutien de CNP Assurances qui s'est engagé à investir 120 millions d'euros, ce fonds illustre concrètement l'engagement du groupe La Banque Postale en faveur de la biodiversité.



L'enjeu est crucial : 55% du PIB mondial reposerait sur les services rendus par la nature et plus d'1 million d'espèces seraient déjà menacées d'extinction. En France, la prise de conscience de cet enjeu gagne du terrain, notamment avec la loi Energie Climat qui impose aux investisseurs institutionnels et aux sociétés de gestion la publication des risques liés à l'érosion de la biodiversité pour les produits financiers.



Signataire en 2021 du " Finance for Biodiversity Pledge ", LBP AM et sa filiale Tocqueville Finance renforcent leur engagement pour la lutte contre l'érosion de la biodiversité avec le nouveau fonds Tocqueville Biodiversity ISR. Le fonds sélectionne les entreprises qui apportent des solutions aux enjeux de préservation de la biodiversité et du capital naturel. Leur empreinte biodiversité est calculée avec l'outil de mesure " Global Biodiversity Score (GBS) " de CDC Biodiversité et Carbon4 Finance, qui est l'un des outils d'aide à la décision. Le fonds est classé " article 9 " sous SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).



L'univers d'investissement de Tocqueville Biodiversity ISR couvre quatre thématiques principales : l'agriculture et l'alimentation soutenables (agriculture régénératrice, production alimentaire durable, reforestation et gestion forestière durable), l'économie circulaire (systèmes de collecte et de recyclage, packaging recyclable ou compostable), les bâtiments verts (nouveaux matériaux de construction) et les services et solutions environnementaux (traitement de l'eau, de l'air et des sols, technologies de dépollution).



Vincent Cornet, Directeur de la gestion de LBP AM et Directeur général de Tocqueville Finance, explique : " Chez LBP AM et Tocqueville Finance, nous avons l'intime conviction que relever le défi climatique ne se fera pas sans une meilleure préservation du vivant. Avec 3 milliards d'encours investis à fin août 2022 sur les thèmes de la transition énergétique et de la biodiversité, LBP AM et Tocqueville Finance se sont résolument engagés pour un monde plus durable et soutenable. Le lancement de Tocqueville Biodiversity ISR est une preuve supplémentaire de notre engagement. "











