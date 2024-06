Banque Richelieu recrute un nouvel ingénieur patrimonial

Banque Richelieu a annoncé l’arrivée d’un nouvel ingénieur patrimonial au service des équipes parisienne, lyonnaise et monégasque. Nicolas Avalle a commencé sa carrière en se spécialisant dans le droit fiscal au sein de cabinets d’avocats internationaux de premier plan (Taylor Wessing, Ashurst). Il s’oriente ensuite plus spécifiquement vers l’ingénierie patrimoniale et rejoint la Banque Hottinguer à Paris, puis Pictet & Cie.



" Son expertise, particulièrement en matière de conseil patrimonial auprès des dirigeants d'entreprise, sera précieuse pour la poursuite de notre développement " a déclaré Sylvain Fondeur, président du directoire de Banque Richelieu France.