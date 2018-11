Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Banque SYZ a été élue pour la cinquième année consécutive " Best Private Banking Boutique " par le jury des Global Private Banking Awards 2018, un événement organisé par PWM (Professional Wealth Management) et The Banker, deux publications du groupe Financial Times. " Sous la direction d'Eric Syz, la banque est passée du statut de petit intervenant à celui d'acteur majeur du secteur suisse de la banque privée, tout en conservant la culture, les valeurs et l'innovation d'une “boutique” ", explique Yuri Bender, Rédacteur en chef de Professional Wealth Management et organisateur des Awards.