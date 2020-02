Banque Syz affiche sa vigilance face à l'évolution du coronavirus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Face au coronavirus, Banque Syz a réduit, dans ses portefeuilles sous gestion, le risque dès début février, car elle considérait déjà que le marché était beaucoup trop complaisant quant à l'impact économique de l'épidémie en Chine. La banque privée surveille désormais de près la situation et est prête à agir en cas de nouvelle propagation mondiale du virus, en réduisant ses positions nettes en actions. Il subsiste de nombreuses incertitudes autour du virus que personne ne peut aujourd'hui évaluer.Reste à savoir si nous devons nous attendre à un rebondissement économique en V, en U ou en L.La banque considère que le scénario central reste une reprise en forme de V, mais que la probabilité d'une reprise en forme de U n'est pas à exclure. Luc Filip, responsable des Investissements pour la Banque Privée parlerait alors d'un impact négatif plus durable.Ce risque a considérablement augmenté au cours de la semaine dernière, à mesure que le virus s'est répandu dans le monde.Banque Syz continue donc à se concentrer sur la gestion des risques tout en s'efforçant de trouver le bon équilibre entre la gestion des risques à la baisse et le maintien du potentiel haussier.