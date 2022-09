Banque Syz: nomination de Philippe Turrian au sein de la direction

Genève (awp) - Le groupe bancaire genevois Syz a annoncé lundi la nomination de Philippe Turrian au poste de responsable des solutions clients, de la communication et du marketing. Il prendra ses nouvelles fonctions à compter du 1er octobre.

Anciennement chez McKinsey et Pictet, M. Turrian sera rattaché au directeur général de l'établissement bancaire Syz, Yvan Gaillard, où "il sera en charge de définir le développement et la distribution de nouvelles offres et services en ligne," relate un communiqué.

Autres nominations du groupe, Angela Perez au poste de responsable gestion de patrimoine et Mireille Nassif au développement du marché turc et de la clientèle très fortunée (UHNW).

