Banque Syz rejoint la plateforme blockchain Wecan Comply

Zurich (awp) - Banque Syz a rejoint la plateforme helvétique de services de conformité bancaire (compliance) Wecan Comply, "solution ultra-sécurisée a pour objectif de simplifier l'accès aux données afférant aux gérants de fortune indépendants", assure l'établissement genevois.

"Nos gérants indépendants ont dû faire face à l'évolution toujours plus complexe du paysage réglementaire, notamment avec l'entrée en vigueur des lois LSFin et LEFin au 1er janvier 2020", explique Yvan Gaillard, directeur général (CEO) de Banque Syz, cité lundi dans un communiqué.

Banque Syz rejoint ainsi Lombard Odier, Pictet, Edmond de Rothschild, Reyl, Hyposwiss, et plus récemment Gonet et Mirabaud, qui ont opté pour la plateforme développée par la jeune pousse genevoise Wecan.

Fruit d'une année de collaboration entre "divers acteurs financiers", le projet Wecan Comply a été mis en place afin de répondre aux besoins des banques et des gestionnaires de fortune, leur permettant d'effectuer des économies d'échelle au niveau de la gestion de la fonction compliance.

