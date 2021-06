Banque WIR: Heinz Fuchs et Christoph Lenz nommés au conseil d'administration

Zurich (awp) - Les actionnaires de Banque WIR ont élu à l'occasion de l'assemblée générale deux nouveaux administrateurs. Heinz Fuchs et Christoph Lenz succèdent à Georg Anthamatten et Jürgen Bletsch, qui ne peuvent pas se représenter pour un nouveau mandat. Les autres sortants ont tous été réélus, ainsi que la présidente Karin Zahnd Cadoux.

Âgé de 65 ans, Heinz Fuchs est économiste d'entreprise et expert-comptable, et dispose d'un "vaste réseau national et international dans les branches de la banque et de la finance", selon un communiqué diffusé vendredi. Le quadragénaire Christoph Lenz est quant à lui expert fiduciaire, actif depuis 16 ans dans le secteur immobilier.

L'assemblée générale a également approuvé l'affectation du bénéfice et le dividende proposés par le conseil d'administration. La distribution de 10,25 francs suisses par action ordinaire se fera sous forme d'un dividende à choix "avec réinvestissement" ou en espèces, correspondant à un rendement de 2,4% (sur la base de la variante en espèces).

Les sociétaires de la coopérative bancaire ont par ailleurs validé à la majorité des deux tiers nécessaire une modification des statuts qui permet à l'établissement d'introduire des bons de participation. "Cela nous donne une flexibilité supplémentaire", a déclaré son directeur général (CEO) Bruno Stiegeler, cité dans le communiqué.

