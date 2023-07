Zurich (awp) - Banque WIR accuse sur les six premiers mois de l'année un net recul de son bénéfice net, à 11,0 millions de francs suisses contre 16,7 millions un an plus tôt. La somme de bilan s'est étoffée de quelque 250 millions à 6,3 milliards, indique vendredi l'établissement bâlois dans son rapport à mi-parcours.

Le nouveau "compte d'épargne plus" notamment a rencontré un vif succès et généré une hausse de 3,4% des dépôts de la clientèle à 4,4 milliards. Côté actifs, le volume de créances hypothécaires a enflé de 3,8% pour atteindre 4,3 milliards.

Le résultat net des opérations d'intérêts s'est toutefois amenuisé de 3,4% à 31,9 millions de francs suisses, sous les effets conjugués d'un changement de méthode de calcul et de la hausse des coûts de refinancement notamment. Commissions et services ont livré une contribution de 9,4 millions, en recul de 1,0% sur un an.

Fin juin, le ratio de fonds propres s'établissait à 15,8%.

Sans s'avancer sur le terrain des projections quantifiées, la coopérative bancaire prévoit de se maintenir sur la voie d'une "saine croissance" sur la seconde moitié de l'exercice, à la faveur d'opérations sur intérêts solides et malgré un contexte complexe.

Sur le plan organisationnel, le directoire restreint accueillera dès l'an prochain les responsables Opérations bancaires, Alexander Rohrbach, ainsi que Technologies d'information et services, Andreas Rogler, portant à cinq le nombre de ses membres.

jh/buc