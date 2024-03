Zurich (awp) - Un changement se prépare à la tête de Banque Wir. A compter du 1er mars 2025, Matthias Pfeifer, actuellement vice-directeur et responsable du secteur clientèle privée et entreprise, reprendra la fonction de directeur général de l'établissement coopératif bâlois. Il succèdera à Bruno Stiegeler.

Agé de 59 ans, Bruno Stiegeler avait rejoint Banque Wir en 2013 - d'abord en tant que directeur général adjoint, puis, depuis juin 2019, en tant que président de la direction, précise lundi l'établissement spécialisé dans le financement aux secteurs de la construction et de l'immobilier. Durant son mandat, le total du bilan de la banque a augmenté d'environ deux milliards de francs suisses au cours de la dernière décennie.

Matthias Pfeifer, 42 ans, oeuvre quant à lui en tant qu'adjoint du directeur général depuis le début de cette année, après avoir quitté UBS pour rejoindre Banque WIR en juin 2019. Titulaire d'un bachelor en économie d'entreprise et d'un master en Corporate Finance CFO et en Digital Business, il a déjà contribué de manière déterminante au fort développement de la banque. Il est notamment responsable du développement de la distribution et a fait avancer de manière conséquente les thèmes de l'orientation client, de la numérisation et de l'innovation.

