Banque centrale européenne: Frank Elderson nommé membre du directoire

Le Conseil européen a nommé ce jour Frank Elderson membre du directoire de la Banque centrale européenne. M. Elderson est actuellement membre du directoire de la Nederlandsche Bank (banque centrale nationale des Pays-Bas). Il prendra ses fonctions le 15 décembre 2020 pour un mandat non renouvelable d'une durée de huit ans. Frank Elderson remplacera Yves Mersch, membre sortant, dont le mandat expire le 14 décembre 2020.

Le Conseil européen a pris cette décision après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la BCE.

Le Conseil 'Affaires économiques et financières' a adressé une recommandation formelle au Conseil européen le 9 octobre 2020 concernant la nomination de Frank Elderson. Le conseil des gouverneurs de la BCE a rendu son avis sur cette nomination le 28 octobre 2020. Le Parlement européen a rendu son avis le 24 novembre 2020.

Contexte

L'article 283, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que les membres du directoire de la BCE sont nommés 'par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues'.

Le directoire de la BCE est chargé de la mise en œuvre de la politique monétaire de la zone euro définie par le conseil des gouverneurs de la BCE. Il se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres; tous sont nommés pour un mandat non renouvelable de huit ans. Le conseil des gouverneurs se compose des six membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres de la zone euro.

Décision du Conseil européen

