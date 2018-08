Banque d'Angleterre : surprise, la hausse de taux décidée à l'unanimité

La situation est conforme à ce qui avait été envisagé dans le rapport sur l'inflation paru en mai : le fléchissement de la production au premier trimestre semble avoir été temporaire, le marché du travail a continué de se tendre et la croissance des coûts unitaires de main-d'œuvre s'est affermie. La croissance du PIB devrait ressortir à 1,8% (vs. 1,7% précédemment) par an en moyenne sur la période de prévision fixée par la BoE. Cette année, la hausse se limitera toutefois à 1,4%, comme anticipé. "La demande mondiale croît au-dessus de son taux potentiel estimé et les conditions financières demeurent accommodantes, quoiqu'elles soient toutes deux un peu moins favorables à l'activité au Royaume-Uni au cours de la période de prévision", ajoute le comité de politique monétaire, qui s'attend à la réduction d'un taux de chômage déjà faible.



L'inflation devrait rester légèrement supérieure à l'objectif de 2% et revenir sur la cible au cours de la troisième année. La BoE table sur 2,3% en fin d'année et 2,2% fin 2019 (+0,1 point chaque).





En résumé : inflation un peu forte, réduction de la pression sur les salaires, croissance au rendez-vous et politique maintenue (Source : Bank of England) En résumé : inflation un peu forte, réduction de la pression sur les salaires, croissance au rendez-vous et politique maintenue (Source : Bank of England)



Enfin, et si la BoE reste préoccupée par les conséquences de la sortie de l'Union européenne, "un resserrement continu de la politique monétaire au cours de la période de prévision serait approprié pour ramener durablement l'inflation à la cible de 2% à un horizon conventionnel". Toute hausse de taux "se fera probablement à un rythme graduel et dans une mesure limitée".



La hausse de taux et le maintien des programmes de rachats étaient largement anticipés. Seule véritable surprise, le vote unanime sur le tour de vis, alors que le consensus anticipait 7 voix pour et 2 contre. La Banque d'Angleterre garde donc le cap en ajustant légèrement ses anticipations, qui restent toutefois dans la trame attendue.