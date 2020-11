Banque de France : Compte rendu de la réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne des 28 et 29 octobre 2020

Dans la zone euro, en revanche, les anticipations d'inflation se sont atténuées depuis la précédente réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs, entraînant des pressions à la baisse sur les rendements. La courbe des taux sans risque de la zone euro a affiché son profil le plus plat jamais observé, tandis que la courbe de la moyenne des rendements souverains pondérés par le PIB des États membres de la zone euro s'est encore déplacée vers le bas depuis la réunion de politique monétaire de septembre. La courbe s'inscrit désormais nettement en dessous de son niveau d'avant la pandémie et est fermement ancrée en territoire

Les évolutions sur les marchés financiers ont été déterminées par deux forces opposées. D'une part, les risques atténués de contestation de l'élection présidentielle aux États-Unis et les anticipations d'un important programme de relance budgétaire sous la potentielle présidence de Joe Biden ont dopé l'appétence pour le risque et ravivé les anticipations de reprise de la croissance et de l'inflation. D'autre part, les nouvelles mesures de confinement prises dans différents pays dans un contexte de forte hausse des nouveaux cas de coronavirus (COVID-19), en particulier dans la zone euro, se reflètent de plus en plus dans les valorisations des prix des actifs.

1. Examen des évolutions financières, économiques et monétaires et des options possibles de politique monétaire

négatif jusqu'à l'échéance à dix ans. Tous les pays de la zone euro ont bénéficié des rendements négatifs, s'étendant dans la plupart des cas jusqu'à l'échéance à trois ans.

Le degré de soutien monétaire actuellement intégré aux marchés obligataires souverains de la zone euro est pratiquement inédit depuis la crise financière mondiale, tant par son ampleur que sa généralisation aux différents pays. La dispersion entre les rendements souverains à dix ans de la zone euro a atteint son niveau d'avant la pandémie, niveau d'ailleurs bien inférieur à ceux observés les années précédentes, en raison de la convergence prononcée des écarts de rendement des obligations dans les pays les plus durement touchés par la crise de la dette souveraine.

Les intervenants de marché ont invoqué trois raisons principales pour expliquer le nouveau resserrement des écarts de rendement. La première est liée à l'appétence pour le risque. On a observé une forte corrélation négative entre les écarts de rendements souverains de la zone euro et les évolutions des prix des actions américaines au cours des semaines ayant précédé la présente réunion. La deuxième raison tient à l'anticipation d'une poursuite du soutien apporté par la politique monétaire de la BCE. La troisième est liée au succès de la première émission d'obligations réalisée dans le cadre du programme temporaire de soutien à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (Support to mitigate Unemployment Risk in an Emergency, SURE) mis en place par la Commission européenne, qui a fait l'objet d'une demande sans précédent. Cela démontre de façon tangible que la réponse européenne commune à la crise a contribué à atténuer la pression sur le financement souverain dans la zone euro et, en conséquence, sur les conditions de financement. Ainsi, contrairement à la phase initiale de la crise, les réponses budgétaire et monétaire conjointes apportées par les autorités dans la zone euro sont parvenues à fournir une protection solide contre les risques de fragmentation et de durcissement injustifié des conditions financières.

Ceci est également manifeste sur les marchés des obligations d'entreprises. Ces dernières semaines, les écarts de rendement de crédit pour les entreprises ont bien résisté aux tensions à la hausse, malgré une détérioration des perspectives de croissance. La résistance affichée par les marchés des obligations d'entreprises reflète sans doute également le fait que les entreprises ont constitué d'importants coussins de liquidité ces derniers mois, limitant ainsi le recours au crédit externe qui aurait été nécessaire en cas de nouvel effondrement de l'activité. À l'heure actuelle, la couverture des flux de trésorerie des entreprises de la zone euro est près de quatre fois plus élevée qu'au plus fort de la crise financière mondiale.

Enfin, la hausse de l'excédent de liquidité exerce de plus en plus de pression à la baisse sur le marché monétaire

terme et les taux des billets de trésorerie. Depuis début octobre 2020, l'Euribor 3 mois est inférieur au taux de la facilité de dépôt et les entreprises peuvent émettre des billets de trésorerie à trois mois à des taux proches du taux de la facilité de dépôt, ce qui procure un important filet de sécurité aux entreprises, les taux baissant encore plus vite pour les échéances plus longues.

Au total, la situation sur les marchés financiers reste très favorable sur les différents compartiments, mais des vulnérabilités demeurent au regard de l'incertitude exceptionnellement élevée qui entoure l'évolution future de la crise liée à la pandémie.

