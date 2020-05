Banque de France : Décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE (autres que les décisions relatives à la fixation des taux d'intérêt)

22 mai 2020

Décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE (autres que les décisions relatives à la fixation des taux d'intérêt)

Extension des dispositifs relatifs aux créances privées supplémentaires (additional credit claims, ACC) en réaction à la pandémie de coronavirus (COVID-19)

Le 15 mai 2020, le Conseil des gouverneurs a approuvé des modifications des dispositifs ACC temporaires de six banques centrales nationales (BCN) à la demande des BCN concernées. Les extensions proposées couvrent principalement : l'acceptation d'un nouveau dispositif ACC et d'ACC bénéficiant des nouveaux systèmes de garantie adoptés dans plusieurs juridictions en réponse à la pandémie de COVID-19 ; des cadres spécifiques de contrôle des risques en cas d'écart par rapport aux exigences applicables aux garanties aux termes de la « Documentation générale » ; d'autres modifications élargissant l'éventail des actifs acceptés ainsi que des systèmes internes d'évaluation du crédit pour quelques-unes des six BCN. Les dispositifs ACC ont été mis en place en 2011 pour permettre aux BCN de l'Eurosystème d'accepter temporairement en garantie certaines créances privées qui ne remplissent pas les règles d'éligibilité ou les normes de qualité de crédit fixées dans la « Documentation générale ». L'ensemble de mesures d'assouplissement des garanties adoptées par le Conseil des gouverneurs le 7 avril 2020 ont permis d'élargir ces dispositifs. L'acceptation des dispositifs ACC est soumise à l'approbation préalable du Conseil des gouverneurs. De plus amples informations à leur sujet sont disponibles sur le site Internet de la BCE.

Stabilité et surveillance du système financier

Édition de mai 2020 de la Financial Stability Review

Le 20 mai 2020, le Conseil des gouverneurs a autorisé la publication de l'édition de mai 2020 de la revue de stabilité financière (Financial Stability Review). Cette édition évalue comment le système financier a fonctionné, jusqu'à présent, pendant la pandémie de COVID-19. Elle examine les implications de ses éventuels effets économiques différés pour la stabilité financière en tenant compte des vulnérabilités financières détectées avant son déclenchement, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des marchés de capitaux, la soutenabilité de la dette, la rentabilité des banques et le secteur financier non bancaire. Elle présente également des considérations stratégiques de court et moyen terme visant à sensibiliser les responsables politiques, le secteur financier et le grand public aux risques systémiques. Par ailleurs, cette édition contient deux articles thématiques. Le premier est consacré aux tendances des critères d'octroi des prêts hypothécaires résidentiels et à leurs implications pour la stabilité financière, tandis que le second s'intéresse au risque de liquidité lié aux dérivés auquel sont exposés les fonds d'investissement. La revue sera publiée (en anglais uniquement) le 26 mai 2020 sur le site Internet de la BCE.

Infrastructure de marché et paiements

Identification d'un nouveau système de paiement d'importance systémique

Le 4 mai 2020, le Conseil des gouverneurs a adopté la décision de la BCE relative à l'identification de MastercardClearingManagement System en tant que système de paiement d'importance systémique en vertu du règlement (UE) nº 795/2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d'importance systémique (BCE/2020/26). Cette identification est le résultat d'un exercice qui