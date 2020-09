Banque de France : Décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE (autres que les décisions relatives à la fixation des taux d'intérêt) - Août - septembre 2020

Le 28 août 2020, la BCE a annoncé que le Conseil des gouverneurs avait approuvé la prolongation de six mois, jusqu'à fin juin 2021, de lignes de liquidité en euros mises en place avec la Banque nationale de Croatie (Hrvatska narodna banka) et avec la Banque nationale de Roumanie (Banca Naţională a României). Ces lignes ont été établies plus tôt cette année afin de fournir de la liquidité en euros aux établissements financiers de ces deux pays, par l'intermédiaire de leur banque centrale nationale respective, pour répondre à d'éventuels besoins de liquidité en euros face aux dysfonctionnements des

marchés résultant du choc de la COVID-19. Un communiqué de presse à ce sujet peut être consulté sur le site Internet de la BCE (et, en français, sur le site Internet de la Banque de France).

Orientation modifiant le cadre des services de l'Eurosystème en matière de gestion des réserves (Eurosystem reserve management services, ERMS)

Le 7 septembre 2020, le Conseil des gouverneurs a adopté l'orientation (UE) 2020/1284 modifiant l'orientation (UE) 2018/797 relative à la prestation par l'Eurosystème de services en matière de gestion des réserves en euros aux banques centrales de pays n'appartenant pas à la zone euro, aux pays n'appartenant pas à la zone euro et aux organisations internationales (BCE/2020/34). Ces modifications visent à accroître la transparence de l'Eurosystème en ce qui concerne la déclaration et l'échange d'informations, et à améliorer l'analyse du fonctionnement des services ERMS. Les banques centrales de l'Eurosystème devront se conformer à la nouvelle orientation (disponible sur EUR-Lex) à compter du

1er avril 2021.

Décision modifiant la décision (UE) 2019/1743 concernant la rémunération des avoirs d'excédents de réserves et de certains dépôts

Le 8 septembre 2020, le Conseil des gouverneurs a adopté la décision (UE) 2020/1264 modifiant la décision (UE) 2019/1743 concernant la rémunération des avoirs d'excédents de réserves et de certains dépôts (BCE/2020/38), en liaison avec la gestion des prêts consentis dans le cadre de l'instrument de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency, SURE) récemment établi par la Commission européenne. La nouvelle décision constitue la mise en œuvre technique de la décision prise par le Conseil des gouverneurs en juillet 2020 au sujet des dispositifs opérationnels des prêts consentis au titre de l'instrument SURE. Cette décision est entrée en vigueur le 16 septembre 2020 et peut être consultée sur EUR-Lex.

Éligibilité d'actifs négociables dotés de structures de coupon liées à des objectifs de soutenabilité Le 21 septembre 2020, le Conseil des gouverneurs a décidé d'accepter les instruments de dette négociables dotés de structures de coupon liées à certains objectifs de performance en termes de soutenabilité comme garanties éligibles d'opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et d'achats fermes de l'Eurosystème à des fins de politique monétaire, à condition qu'ils respectent aussi tous les autres critères d'éligibilité. La décision entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Un communiqué de presse à ce sujet peut être consulté sur le site Internet de la BCE.

Audit externe du taux à court terme en euros (euro short-termrate, €STR)

Le 22 septembre 2020, le Conseil des gouverneurs a examiné un rapport de l'auditeur externe PricewaterhouseCoopers intitulé « Independent assurance report over the European Central Bank's (ECB) Statement of Compliance with control processes defined in relation to governance, quality and accountability activities over the Euro Short-Term Rate (€STR) and its adherence to the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) Principles for Financial Benchmarks » (Rapport d'assurance indépendant relatif à la déclaration de conformité, par la BCE, avec les processus de contrôle définis pour les activités de gouvernance, de qualité et de responsabilité touchant l'€STR et avec