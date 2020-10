Banque de France : Décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE (autres que les décisions relatives à la fixation des taux d'intérêt)

30 octobre 2020

Erreur ! Utilisez l'onglet Accueil pour appliquer Title au texte que vous souhaitez faire apparaître ici.

opérations portant sur ces avoirs (BCE/2020/49). La nouvelle orientation rend explicite le fait que les nouvelles versions ou éditions des conventions standard applicables à la gestion des réserves de change de la BCE ainsi que leurs mises à jour peuvent être utilisées, avec l'accord de la BCE. Elle fait également de l'anglais la langue par défaut des conventions-cadres de compensation pour l'ensemble des contreparties, et ce pour toutes les nouvelles conventions de compensation conclues après le

13 octobre 2020, date d'entrée en vigueur de la nouvelle orientation. Cette orientation est disponible sur EUR-Lex.

Infrastructure de marché et paiements

Consultation publique sur le projet de cadre de surveillance de l'Eurosystème pour les instruments, systèmes et dispositifs de paiement électronique

Le 22 octobre 2020, le Conseil des gouverneurs a approuvé l'ouverture d'une consultation publique de deux mois sur les projets de cadre de surveillance et de méthodologie d'évaluation de l'Eurosystème pour les instruments, systèmes et dispositifs de paiement électronique ainsi que le projet de politique d'exemption du cadre de surveillance associé de l'Eurosystème (les trois documents constituent ensemble le « cadre de surveillance PISA »).

Le cadre de surveillance PISA vise à remplacer les normes actuelles de surveillance des instruments et systèmes de paiement et les cadres et lignes directrices apparentés en matière de surveillance des cartes, prélèvements et virements ainsi que les objectifs relatifs à la sécurité des systèmes de monnaie électronique. Il aligne les normes de surveillance de l'Eurosystème, dans la mesure du possible, sur les normes de surveillance internationales (Principes pour les infrastructures des marchés financiers du CPMI et de l'OICV), les normes de surveillance de l'Eurosystème pour les systèmes de paiement d'importance systémique et le cadre révisé de surveillance pour les systèmes de paiement de masse. Le cadre de surveillance PISA prend également en compte les dernières évolutions réglementaires, technologiques et sur les marchés ainsi que l'expérience tirée des évaluations, en termes de surveillance, des dispositifs de paiement par carte et au sein de l'espace unique de paiement en euros (Single Euro Payments Area, SEPA). Les documents relatifs à la consultation sont disponibles sur le site Internet de la BCE.

Report du lancement du système de gestion des garanties de l'Eurosystème

Le 22 octobre 2020, le Conseil des gouverneurs a décidé de repousser la date de lancement du système de gestion des garanties de l'Eurosystème (Eurosystem Collateral Management System, ECMS), de novembre 2022 à novembre 2023. Ce report, recommandé par le comité des infrastructures de marché (Market Infrastructure Board, MIB), fait suite à une décision antérieure du Conseil des gouverneurs de repousser le lancement du projet de consolidation du système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET 2) et TARGET2-Titres (T2S) de

novembre 2021 à novembre 2022. Le premier report avait été motivé par les préoccupations exprimées par les opérateurs du marché quant à leur capacité à être prêts pour la date de lancement originellement prévue, novembre 2021, en raison de l'environnement défavorable.