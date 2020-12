Banque de France : Déclaration Introductive

Premièrement, le Conseil des gouverneurs a décidé de laisser inchangés les taux directeurs de la BCE. Nous prévoyons que ces taux resteront à leurs niveaux actuels ou à des niveaux plus bas jusqu'à ce que nous ayons constaté que les perspectives d'inflation convergent durablement vers un niveau suffisamment proche de, mais inférieur à 2 % sur notre horizon de projection, et que cette convergence se reflète de manière cohérente dans la dynamique d'inflation sous-jacente.

Le rebond de l'activité économique au troisième trimestre a été plus fort qu'attendu et les perspectives de déploiement des vaccins sont encourageantes, mais la pandémie continue de poser de graves risques pour la santé publique et pour les économies de la zone euro et du monde La résurgence des cas de COVID-19 et les mesures de confinement qui en ont découlé réduisent nettement l'activité économique de la zone euro, qui devrait se contracter au quatrième trimestre 2020. Si l'activité continue de bien résister dans le secteur manufacturier, elle est freinée fortement dans les services par la hausse des taux d'infection et les nouvelles restrictions imposées sur les interactions sociales et les déplacements. L'inflation reste très faible dans le contexte d'une demande atone et d'une importante sous-utilisation des capacités sur les marchés du travail et des produits. Globalement, les données qui nous parviennent et les projections réalisées par nos services suggèrent, par rapport à ce qui avait été envisagé précédemment, une incidence à court terme plus prononcée de la pandémie sur l'économie et une apathie prolongée de l'inflation.

Deuxièmement, nous avons décidé d'augmenter l'enveloppe consacrée au programme d'achats d'urgence face à la pandémie (pandemic emergency purchase programme, PEPP) de 500 milliards d'euros, la portant à un total de 1 850 milliards d'euros. Nous avons également décidé d'étendre l'horizon fixé pour les achats nets au titre du PEPP au moins jusqu'à fin mars 2022. Dans tous les cas, nous effectuerons des achats nets jusqu'à ce que le Conseil des gouverneurs juge que la crise du coronavirus est terminée.

Nous réaliserons des achats au titre du PEPP afin de préserver des conditions de financement favorables au cours de cette période prolongée. Nous procéderons à ces achats de façon souple, en fonction des conditions de marché et dans le but d'éviter un resserrement des conditions de financement incompatible avec la lutte contre les effets à la baisse de la pandémie sur la trajectoire projetée de l'inflation. En outre, la flexibilité des achats (dans le temps, entre catégories d'actifs et entre les juridictions) continuera de soutenir la transmission harmonieuse de la politique monétaire. Si des conditions de financement favorables peuvent être maintenues à travers des flux d'achats d'actifs qui n'épuisent pas l'enveloppe au cours de l'horizon fixé pour les achats nets au titre du PEPP, cette enveloppe ne devra pas être entièrement utilisée. Cependant, l'enveloppe peut aussi être recalibrée si cela s'avère nécessaire au maintien de conditions de financement favorables pour contrebalancer le choc négatif lié à la pandémie sur la trajectoire de l'inflation.

L'extension de nos achats au titre du PEPP sur un horizon plus long reflète les retombées plus durables de la pandémie sur l'économie et l'inflation. Elle permet une présence continue sur les marchés et un soutien prolongé via notre relance monétaire. La sauvegarde de conditions de financement favorables pendant la période de pandémie contribuera à réduire l'incertitude et à renforcer la confiance, ce qui favorisera la consommation privée et l'investissement des entreprises, et, en définitive, soutiendra la reprise économique et contribuera à compenser l'incidence à la baisse de la pandémie sur la trajectoire projetée de l'inflation.

Nous avons aussi décidé de prolonger les réinvestissements des remboursements au titre du principal des titres arrivant à échéance acquis dans le cadre du PEPP au moins jusqu'à la fin de 2023. Dans tous les cas, le futur dénouement du portefeuille PEPP sera géré de façon à éviter toute interférence avec l'orientation adéquate de la politique monétaire.

Troisièmement, le Conseil des gouverneurs a une nouvelle fois décidé de recalibrer les conditions fixées pour la troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III). Nous avons notamment décidé d'allonger de douze mois, jusqu'en juin 2022, la période pendant laquelle des conditions nettement plus favorables s'appliqueront. Nous effectuerons en outre trois opérations supplémentaires entre juin et décembre 2021. Nous avons, de plus, décidé d'augmenter le montant total que les contreparties seront autorisées à emprunter lors des TLTRO III de 50 % à 55 %

