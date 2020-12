Banque de France : Et si une solution était de vider la poubelle de ses voisins ?

Le changement climatique est l'expression utilisée pour décrire la modification de la composition de l'atmosphère terrestre. Ses conséquences sont multiples, notamment la hausse des températures qui conduira certaines populations à changer drastiquement leurs modes de vie. Les pays du Nord de l'Europe pourront profiter de températures plus douces, mais la majorité des pays africains devront s'adapter à des températures extrêmement chaudes. Ce clivage Nord-Sud est d'autant plus prononcé si l'on considère la mauvaise gestion des déchets qui est fortement génératrice de gaz à effets de serre et augmente d'autant plus le risque climatique.

Ce billet suggère que la gestion des déchets, sujet peu médiatisé, est à considérer en tant que solution pour atténuer le réchauffement climatique. Selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), l'impact climatique des déchets ménagers est équivalent au niveau mondial à celui de l'aviation civile ou de la marine marchande, soit un impact non négligeable.

En France, la gestion des déchets ménagers est strictement organisée. L'attribution des responsabilités entre la région, le département et la commune dans ce domaine permet en milieu rural comme en ville une gestion optimisée des déchets, aussi avec l'implication des Français qui recyclent et utilisent des poubelles de tri à destination des centres de traitement. Même si la chaîne du recyclage pourra toujours être améliorée, le système fonctionne globalement bien. Compte-tenu de l'urgence climatique, il devient nécessaire que tous les pays se dotent d'un système similaire.

Dans les pays en développement (PED), les décharges publiques d'ordures ménagères contiennent une multitude d'objets divers, mais surtout des restes de matière organique. Cette partie des poubelles devient nocive si elle se décompose en l'absence d'oxygène (le cas des amas de déchets) car les restes en question vont dégager du méthane. Ce gaz à effet de serre vit moins longtemps dans l'atmosphère que le CO2 (dix ans contre plus d'un siècle), mais il a une capacité de réchauffement 28 fois plus élevée que ce dernier. De Lagos au Nigéria à Praeksa en Thaïlande, des milliers de tonnes d'ordures se décomposent et rejettent du méthane en masse. Le problème est que le nombre de décharges ne cesse d'augmenter. Selon la Fondation GoodPlanet, les déchets municipaux (des ménages, des activités commerciales et des activités publiques) doubleraient dans les 15 prochaines années et les PED seraient le facteur principal de cette croissance.

En investissant dans des infrastructures de traitement et de valorisation, la France est parvenue à gérer ses déchets. Au-delà de l'investissement, les dépenses de fonctionnement pour réaliser la collecte, le tri, le recyclage ou la transformation des déchets sont assurées par les recettes publiques. Le problème dans les PED repose sur le manque de financements d'autant plus que l'activité de valorisation ne permet pas à ce jour de rendre rentable la filière déchets. Enfin, il convient de souligner que si les flux d'aides publiques au développement devaient chuter dans les prochaines années à cause de la diminution des ressources des donateurs due à la COVID-19, le financement de ces filières s'en trouveraient fragilisées.

Sept des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) abordent la question des déchets, soulignant le sous-financement de la filière. Comment des pays ayant des faibles marges de manœuvre budgétaires pourront financer des projets d'une telle ampleur ? Généralement, les impôts locaux sont utilisés pour financer les parties prenantes intervenant dans le processus de gestion des déchets à cause du caractère local du service rendu. Or les PED peinent à collecter ces impôts locaux qui s'appuient majoritairement sur l'imposition de la propriété foncière ou la propriété d'immeubles à cause de l'absence ou la faible qualité des cadastres nécessaire au travail de l'administration fiscale. Améliorer la qualité d'un cadastre demande du temps, financer la gestion des déchets requiert donc un financement transitoire.

Une piste consiste à adosser le financement des filières déchets à des levées d'impôts sur des produits néfastes pour la santé comme le tabac ou les boissons alcoolisées. Ainsi, lier un impôt qui incite à une consommation saine au financement d'un investissement environnemental est une approche globale pertinente pour la santé adressant à la fois la nocivité des produits consommés (alcool/tabac) et l'impact environnemental (notamment des habitants de proximité) des décharges. Cependant, affecter les recettes générées par ces impôts sur les produits néfastes ne peut que constituer une solution transitoire puisque la base fiscale - les consommateurs de tabac ou d'alcool - sont incités à réduire leur consommation, ce qui à terme fera baisser les recettes provenant des droits d'accises.