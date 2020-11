Banque de France : Face à la crise sanitaire, la Banque de France reste mobilisée pour assurer la continuité de ses services aux particuliers et aux entreprises

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 4 novembre 2020

Face à la crise sanitaire, la Banque de France reste mobilisée pour assurer la continuité de ses services aux particuliers et aux entreprises

la suite des annonces gouvernementales des 28 et 29 octobre, la Banque de France met tout en œuvre pour assurer la continuité de ses missions de service public à destination des entreprises et des particuliers.

L'accompagnement des entreprises et la Médiation du crédit

Toutes les équipes de la Banque de France sont mobilisées pour accompagner les entreprises et les orienter vers les dispositifs mis en place par le gouvernement pour les soutenir.

La Médiation du crédit et les correspondants TPE-PME sont joignables dans les 100 départements de France métropolitaine et d'outre-mer et sont immédiatement disponibles et mobilisés pour intervenir auprès des entreprises qui rencontrent des difficultés.

Problème de financement : la Médiation du crédit

Saisir la médiation : https://mediateur-credit.banque-france.fr/

Vous renseigner : un numéro : 0 810 00 12 10

Toute question, conseil, orientation : les correspondants TPE-PME

Un numéro unique : 0 800 08 32 08

Une adresse e-mail :tpmeXX@banque-france.fr(xx = n° du département)

Les services rendus aux particuliers

L'accueil du public est maintenu dans toutes les succursales de la Banque de France, dans le strict respect des règles sanitaires applicables aux établissements recevant du public.

La Banque de France poursuit ses actions, avec l'ensemble des partenaires concernés, pour apporter aux personnes en situation de surendettement une solution dans les meilleurs délais, tant pour les

