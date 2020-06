Banque de France : L'utilisation internationale de l'euro est restée globalement stable en 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

9 juin 2020

L'utilisation internationale de l'euro est restée globalement stable en 2019

L'euro est demeuré, sans conteste, la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde après le dollar américain

Le rôle de l'euro comme monnaie de réserve mondiale est resté stable

Le rôle international de l'euro, qui a diminué après la crise financière mondiale, a atteint aujourd'hui un plancher

L'euro est utilisé comme principale monnaie de libellé au niveau mondial pour les émissions d'obligations vertes

Le rôle international de l'euro est demeuré globalement stable en 2019. C'est l'une des principales conclusions du dernier rapport annuel sur Le rôle international de l'europublié ce jour par la Banque centrale européenne (BCE).

Fin 2019, après correction des effets de valorisation liés aux taux de change, la part de l'euro dans les encours de prêts internationaux était de 15,4 %, supérieure de 1 point de pourcentage à son niveau de fin 2018. La part de l'euro dans les encours de titres de créance internationaux a diminué. La part de l'euro dans les réserves de change mondiales et dans les encours de dépôts internationaux est restée globalement stable, de même que la part de l'euro comme monnaie de facturation pour les transactions portant sur des biens hors zone euro et que l'encours des billets en euros circulant en dehors de la zone euro.

Depuis son introduction il y a vingt ans, l'euro est demeuré, sans conteste, la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde après le dollar américain, mais son utilisation a diminué après la crise financière mondiale, atteignant un plancher en 2016. Le rôle international de l'euro est principalement soutenu par l'approfondissement et le caractère plus complet de l'Union économique et monétaire

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France