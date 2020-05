Banque de France : La BCE annonce de nouvelles mesures visant à accroître la part des femmes dans son personnel

Communiqué de presse

14 mai 2020

La BCE annonce de nouvelles mesures visant à accroître la part des femmes dans son personnel

La BCE lance un nouveau modèle pour ses objectifs de diversité des genres

Les nouveaux objectifs couvriront les décisions en matière de recrutement et de promotion, ainsi que la part totale de personnel féminin

En 2019, la BCE n'a pas atteint son objectif en matière de diversité des genres pour l'ensemble des cadres, mais l'a dépassé pour les cadres supérieurs

La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé ce jour un nouveau programme visant à encore améliorer l'égalité entre les genres à tous les niveaux au sein de son personnel. Son approche stratégique consiste à définir des cibles exprimées en pourcentages qui mettent l'accent sur la proportion annuelle de femmes nommées à des postes nouveaux ou à pourvoir et établit des objectifs de part totale de personnel féminin aux différents niveaux de salaire. Le programme couvre la période qui s'achève en 2026, afin de relever du mandat de la présidente Christine Lagarde.

Nous voulons que l'égalité entre les genres devienne la norme plutôt qu'une révolution à mener plus tard, » a déclaré la présidente de la BCE, Christine Lagarde. « N'oublions pas que le genre est l'une des nombreuses dimensions de la diversité à laquelle nous devons tous attacher une grande valeur. Nous devrions être le reflet de la société que nous servons. »

Les nouvelles cibles s'étendent au-delà des postes d'encadrement pour inclure les Experts principaux (tranche H dans la grille des salaires de la BCE), les Experts (F/G et G) et les Analystes (E/F). L'objectif est d'attribuer à des femmes au moins la moitié des nouveaux postes et des postes à pourvoir à tous les niveaux. Les cibles visent à porter la proportion de femmes aux différents niveaux à un chiffre compris entre 40 % et 51 % d'ici 2026. La BCE publiera des évaluations provisoires

en 2022 et en 2024. Les membres du personnel qui ne souhaitent pas se déclarer en tant que femme

