Banque de France : La BCE dresse la liste des banques bulgares et croates qu'elle supervisera directement à partir d'octobre 2020

Communiqué de presse

11 septembre 2020

La BCE dresse la liste des banques bulgares et croates qu'elle supervisera directement à partir d'octobre 2020

Après avoir achevé l'évaluation relative à l'importance des établissements de crédits qui a suivi l'instauration d'une coopération rapprochée, la BCE va commencer à superviser directement cinq banques en Bulgarie et huit banques en Croatie

La BCE va commencer à superviser directement un nouveau groupe bancaire autrichien

Après avoir établi une coopération rapprochée avec la Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) et la Hrvatska narodna banka (Banque nationale de Croatie) et évalué l'importance des banques de ces pays, la Banque centrale européenne (BCE) a annoncé ce jour qu'elle commencera à superviser directement cinq banques en Bulgarie et huit banques en Croatie.

En particulier, la BCE sera responsable de la supervision directe de quatre filiales bulgares et de sept filiales croates de groupes bancaires importants dont le siège est situé en Belgique, en Grèce, en Italie et en Autriche. Cela permet de garantir que la BCE remplit les exigences réglementaires aux termes desquelles elle doit superviser directement a) au niveau individuel, toutes les banques appartenant à des groupes importants, et b) au moins les trois banques les plus importantes dans chaque pays.

La BCE supervisera également directement deux nouveaux établissements, DSK Bank AD en Bulgarie à partir du 1er octobre et Addiko Bank AG en Autriche à partir du 7 octobre. La supervision du groupe Addiko Bank AG inclura la surveillance de ses filiales Addiko Bank d.d. en Slovénie et Addiko Bank d.d. en Croatie.

La liste complète des banques soumises à la supervision directe est présentée dans le tableau ci-après.

