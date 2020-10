Banque de France : La BCE intensifie ses travaux sur un euro numérique

Communiqué de presse

2 octobre 2020

La BCE intensifie ses travaux sur un euro numérique

Un groupe de travail de haut niveau de l'Eurosystème publie son rapport sur un euro numérique

L'Eurosystème doit se préparer au lancement éventuel d'un euro numérique

Une consultation publique et des expérimentations vont débuter

La Banque centrale européenne (BCE) publie ce jour un rapport détaillé concernant l'émission éventuelle d'un euro numérique, établi par le groupe de travail de haut niveau de l'Eurosystème sur la monnaie numérique de banque centrale et approuvé par le Conseil des gouverneurs.

Un euro numérique serait une forme électronique de monnaie de banque centrale qui, à l'instar des billets de banque, permettrait à tous - ménages comme entreprises - d'effectuer leurs paiements quotidiens rapidement, facilement et en toute sécurité. Il existerait parallèlement aux espèces, sans les remplacer. L'Eurosystème continuera dans tous les cas d'émettre des espèces.

Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré : « L'euro appartient aux Européens et notre mission est d'en être le gardien. Les Européens se tournent de plus en plus vers le numérique dans leurs modes de consommation, d'épargne et d'investissement. Notre rôle consiste à préserver la confiance dans la monnaie. Cela suppose de veiller à ce que l'euro soit adapté à l'ère numérique. Nous devons nous tenir prêts à émettre un euro numérique si cela s'avère nécessaire. »

Le groupe de travail de l'Eurosystème, qui rassemble des experts de la BCE et des 19 banques centrales nationales de la zone euro, a identifié plusieurs scénarios dans lesquels l'émission d'un euro numérique s'imposerait. Ils comprennent les situations suivantes : hausse de la demande de paiements électroniques dans la zone euro rendant nécessaire un moyen de paiement numérique sans risque à l'échelle européenne ; forte diminution du recours aux espèces dans la zone euro ; lancement, à l'échelle internationale, de moyens de paiement privés qui soulèveraient des questions prudentielles et menaceraient la stabilité financière et la protection des consommateurs ; large utilisation de la monnaie numérique émise par des banques centrales extérieures à la zone euro.

