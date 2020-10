Banque de France : La BCE nomme Wolfgang Proissl directeur général de la Communication

La direction générale Communications contribue à l'établissement de relations et au dialogue à long terme avec les principales parties prenantes internes et externes de la BCE. Elle renforce la collaboration des parties prenantes en reliant les points de vue et les décisions officiels de la BCE, de l'Eurosystème et du SEBC à leurs domaines d'intérêt. Elle met en place des stratégies de communication, des messages et des supports adaptés aux besoins de ses différents groupes cibles. Elle gère également tous les contacts et activités impliquant les parties prenantes internes et externes (gestion des relations avec les médias, gestion du contenu et du dialogue numériques, réponse à des demandes spécifiques, organisation de visites et d'événements, conception de publications et de supports pédagogiques, et collaboration avec la direction et le personnel sur les questions essentielles de communication). La direction générale dispose en outre d'une division dédiée fournissant des services linguistiques.