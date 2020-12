Banque de France : La BCE nomme deux nouveaux responsables à la supervision bancaire

Communiqué de presse

2 décembre 2020

La BCE nomme deux nouveaux responsables à la supervision bancaire

• Linette Field devient directrice générale des Inspections sur place et de modèles internes (On-site & Internal Model Inspections)

• Mario Quagliariello devient directeur de la Stratégie et risques prudentiels (Supervisory Strategy and Risk)

• Tous deux prendront leurs nouvelles fonctions le 1er janvier 2021

Le Directoire de la Banque centrale européenne (BCE) a nommé Linette Field au poste de directrice générale des Inspections sur place et de modèles internes et Mario Quagliariello au poste de directeur de la Stratégie et risques prudentiels.

Linette Field est actuellement directrice générale adjointe de la Direction générale Surveillance horizontale. Elle est en poste à la supervision bancaire de la BCE depuis sa mise en place en 2014.

Avant de rejoindre la BCE, elle a travaillé dans le domaine de la supervision pendant plusieurs années, à la Banque d'Angleterre puis à la Banque d'Espagne. Mme Field est titulaire d'un diplôme en finance et comptabilité européennes de la Leeds Metropolitan University au Royaume-Uni.

Mario Quagliariello est actuellement directeur des analyses et statistiques économiques à l'Autorité bancaire européenne (ABE). Avant ses fonctions actuelles à l'ABE Paris, où son département est responsable de l'analyse des risques et des vulnérabilités du secteur bancaire de l'UE ainsi que de la fonction de test de résistance à l'ABE, M. Quagliariello a occupé durant près de sept ans les postes d'analyste principal du secteur bancaire et de responsable de l'unité d'analyse des risques sur le lieu d'origine de l'ABE, à Londres. Ces fonctions faisaient suite à 12 années de carrière à la Banque d'Italie, où il a travaillé dans le domaine de la supervision bancaire et financière, avec comme dernier poste occupé celui d'économiste senior. Il est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu,site Internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source.

Traduction : Banque de France

l'Université d'York et d'un diplôme en sciences économiques de l'Université de Rome « La Sapienza ».

Pour toute demande d'information, les médias peuvent s'adresser à Stefan Ruhkamp +49 69 1344 5057.

au :

Notes

• La Direction générale Inspections sur place et de modèles internes a été mise en place dans le cadre de la réorganisation du mécanisme de surveillance unique (MSU) qui est entrée en vigueur en octobre. Cette Direction définit et veille à l'exécution du programme de surveillance sur place, en coordonnant la dotation en effectifs de l'ensemble des activités d'inspection sur place avec les fonctions horizontales des autorités compétentes nationales (ACN) et les prestataires de service externes, le cas échéant. Elle mène des activités d'inspection sur place et participe à celles organisées par les ACN, y compris auprès des établissements moins importants. Elle gère également des méthodologies complètes relatives aux inspections sur place ainsi que les différents outils de support, et contribue au parcours de formation pour le MSU afin de garantir une approche harmonisée de l'inspection sur place dans l'ensemble du MSU. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions de directrice générale, Mme Field dirigera l'ensemble des fonctions liées à l'organisation et à réalisation des activités prudentielles effectuées sur place, notamment les inspections sur place, les investigations sur les modèles internes et les examens de la qualité des actifs.

• En sa qualité de directeur de la Direction Stratégie et risques prudentiels nouvellement créée, M. Quagliariello dirigera les fonctions d'un bureau des risques prudentiels et mènera les réflexions en matière de planification stratégique et de fixation des priorités pour la supervision bancaire de la BCE. Il sera chargé de veiller à ce que les résultats de la surveillance soient conformes aux priorités en la matière et à la tolérance au risque, agissant comme une deuxième ligne de défense. Il encadrera trois divisions ainsi que le Bureau de planification stratégique, et il définira le rôle de cette nouvelle Direction, en collaborant étroitement avec les autres domaines d'activité de la supervision bancaire de la BCE afin de promouvoir l'alignement du plan stratégique en matière de surveillance avec les priorités du MSU dans ce domaine.

