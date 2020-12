Banque de France : La BCE prolonge son soutien aux banques qui prêtent à l'économie réelle via des opérations de prêt ciblées

Communiqué de presse

10 décembre 2020

La BCE prolonge son soutien aux banques qui prêtent à l'économie réelle via des opérations de prêt ciblées

Prolongation de 12 mois supplémentaires, jusqu'en juin 2022, de la période de taux d'intérêt favorables pour les banques qui prêtent à l'économie réelle

Trois opérations supplémentaires d'une durée de trois ans en juin, septembre et décembre 2021

Montant d'emprunt autorisé porté à 55 % de l'encours des prêts éligibles

Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé ce jour de modifier les modalités de la troisième série d'opérations de refinancement à plus long terme ciblées (TLTRO III). La prolongation de la période de taux d'intérêt bas liée à la pandémie, l'ajout de trois opérations supplémentaires et l'augmentation du montant susceptible d'être emprunté dans le cadre des TLTRO III préserveront les conditions de financement très attrayantes qui, au cours des derniers mois, ont soutenu les efforts des banques pour maintenir le flux de crédit vers l'économie réelle en période de fortes tensions. Cela aidera les banques à obtenir les liquidités dont elles ont besoin pour accorder des prêts aux ménages et aux entreprises à des conditions très favorables.

Pour la période allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, le taux d'intérêt appliqué à l'ensemble des opérations TLTRO III restera inférieur de 50 points de base au taux moyen des opérations principales de refinancement de l'Eurosystème réalisées sur la même période. Le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement est actuellement de 0 %. Pour les contreparties dont le montant net de prêts éligibles entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 atteint le seuil de performance en matière d'octroi de prêts, le taux d'intérêt appliqué à toutes les TLTRO III en cours sur la période allant du 24 juin 2021 au 23 juin 2022 sera inférieur de 50 points de base au taux d'intérêt moyen de la facilité de dépôt en vigueur sur la même période, et en tout état de cause, ne dépassera pas - 1 %. Le taux de la facilité de dépôt est actuellement de - 0,5 %.

