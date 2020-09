Banque de France : La BCE propose de réduire la charge de déclaration pour les banques et d'améliorer la qualité des données

un dictionnaire de données standard et un modèle de données communs pour les exigences d'information en matière statistique, de résolution et prudentielles ;

des procédures plus astucieuses, telles que des formats de transmission harmonisés pour les déclarations, la suppression des doublons et l'amélioration du partage des données entre les autorités ;

une coopération accrue entre les autorités européennes, et entre les autorités et le secteur bancaire, afin de parvenir à un dictionnaire de données standard commun, à un modèle de données commun et à des procédures plus astucieuses.