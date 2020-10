Banque de France : La Banque centrale des Pays-Bas rejoint MAPS, La solution de gestion de trésorerie conçue par et pour les banques centrales

De Nederlandsche Bank a officiellement choisi MAPS - Market Activities Processing System - comme solution globale de traitement de ses opérations de trésorerie et sur les marchés financiers. Elle intègre la gestion de portefeuille, des réserves, des risques, les opérations de change ainsi que les traitements comptables associés.

MAPS est une solution pour les banques centrales que propose la Banque de France et la Banque d'Espagne. MAPS gère une large gamme d'instruments financiers et couvre les fonctions de front, de back-office, de gestion des risques, de comptabilité et de reporting financier. Elle comprend une plate-forme technique et des adaptations sur mesure pour faire face aux besoins métiers des banques centrales. MAPS, en tant qu'offre globale, fournit à la fois une solution préconfigurée basée sur le logiciel Calypso et un ensemble complet de services d'hébergement et de gestion opérationnelle ainsi que les prestations nécessaires à l'implémentation, la formation et la migration des nouvelles banques centrales adhérentes.

MAPS en tant que système est opérationnel depuis novembre 2016 pour la Banque de France et la Banque d'Espagne, et depuis février 2020 pour la Banque centrale de Chypre. Cette expérience permet aux équipes MAPS d'offrir une expertise éprouvée dans la fourniture et l'exploitation de services mutualisés sur les opérations de marchés à destination des banques centrales, conformément aux orientations prises au sein du SEBC.

Avec la Banque de France, la Banque d'Espagne et la Banque centrale de Chypre, l'entrée de la Banque Centrale des Pays Bas élargit la communauté des utilisateurs banques centrales MAPS et renforce cette solution commune de gestion des opérations sur marchés financiers au sein des banques centrales de l'UE.

MAPS est ouvert à tous les membres du Système européen de banques centrales (SEBC).

Pour plus d'informations sur le système de traitement des activités de marché MAPS pour les banques centrales du SEBC, veuillez indiquer sur YouTube 'Market Activities Processing System'.