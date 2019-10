Banque de France : La Banque de France et l'ACPR organisent un jobdating mercredi 16 octobre 2019 de 19h à 21h

Paris, le 2 octobre 2019

La Banque de France et l'ACPR organisent un jobdating

mercredi 16 octobre 2019 de 19h à 21h

Dans un contexte d'accroissement de leurs missions et suite au succès de l'édition d'avril 2019, la Banque de France et l'ACPR lancent une nouvelle campagne de recrutement afin de renforcer leurs équipes. Un jobdating est organisé le mercredi 16 octobre 2019 de 19h à 21h dans les locaux de la Banque de France, au 31 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris.

Cette campagne de recrutement multi-métiers vise deux types de profils:

Les jeunes diplômés issus d'une filière généraliste, juridique ou scientifique ;

Les professionnels ayant une expérience en lien avec les domaines d'activités de l'ACPR ou de la Banque de France.

Les candidats pourront à cette occasion découvrir les métiers liés aux domaines de:

1. La surveillance financière, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et la protection de la clientèle à l'ACPR : contrôleurs des banques et des assurances, spécialistes de la réglementation, économistes / statisticiens, juristes banques et assurances, experts data et FinTech... Ces postes à fortes responsabilités permettent des échanges avec des interlocuteurs de haut niveau dans un environnement européen et international.

2. La digitalisation et l'innovation pour développer les accélérateurs digitaux nécessaires à la transformation de la Banque de France (les expérimentations au sein du Lab, des acteurs innovants et diversifiés…). La performance d'un SI fiable et sécurisé pour atteindre l'excellence opérationnelle, et être reconnu comme un acteur de référence au sein du SEBC avec une orientation client renforcée.

3. La stabilité financière et des opérations dans le cadre de l'Eurosystème : mise en œuvre de la politique monétaire, conduite des opérations de change, gestion des réserves, promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, stabilité financière, monnaie digitale, finance durable …

Ce sont près de 150 postes qui sont à pourvoir en 2020 au sein de l'ACPR et 180 postes au sein de la Banque de France.

Inscrivez-vous en envoyant votre CV à : event@banque-france.fr