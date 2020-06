Banque de France : La Banque de France, partie prenante, avec l'Eurosytème, du Hub d'innovation de la BRI, pour accélérer la collaboration des banques centrales dans le domaine des technologies financières innovantes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 30 juin 2019

La Banque de France, partie prenante, avec l'Eurosytème, du Hub d'innovation de la

BRI, pour accélérer la collaboration des banques centrales dans le domaine des technologies financières innovantes

Le conseil d'administration de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) a annoncé aujourd'hui (cela a été approuvé le 29/06) l'expansion du Hub d'innovation de la BRI avec la création de nouveaux centres à travers l'Europe et en Amérique du Nord en coopération avec les banques centrales membres.

Dans ce contexte, la Banque de France, la Bundesbank et la BCE ont proposé, dans une approche de co-construction, d'accueillir le nouveau centre du Hub de l'Eurosystème sur deux sites (Paris - Banque de France, Francfort - Bundesbank).

Après la décision prise hier par le Conseil d'administration de la Banque des règlements internationaux (BRI), nous sommes honorés et ravis d'avoir été choisis par la BRI pour accueillir, avec la Bundesbank et la BCE, un nouveau centre d'innovation commun de la BRI en Europe.

Après le prix de « la banque centrale la plus innovante au monde » remporté par la Banque de France en 2019 à Singapour, cette décision de la BRI confirme la reconnaissance de la forte capacité d'innovation de la banque centrale française à travers son centre d'open innovation "Le Lab" ouvert

depuis 2017.

"Le Lab" a expérimenté plus de 35 sujets depuis son ouverture, dont par exemple l'IA et la blockchain.

Certaines expérimentations offrent maintenant de nouvelles capacités, utilisables au quotidien, pour la Banque de France ou son écosystème. On peut citer par exemple le projet MADRE qui fournit des identifiants de créanciers SEPA aux banques commerciales via un réseau privé de Blockchain. D'autres travaux du Lab aident la Banque de France à être plus proactive via, entre autres, des études concrètes comme les expérimentations de MDBC.

La nouvelle implantation parisienne du centre du hub d'innovation de la BRI sera située à proximité du laboratoire d'open innovation de la Banque de France afin de promouvoir la collaboration et les

échanges de part et d'autre.

Pour Thierry Bedoin, Directeur des Systèmes d'Information et Chief Digital Officer de la Banque de France, "ce nouveau centre du hub d'innovation de la BRI à Paris et Francfort est une bonne opportunité d'offrir plus efficacement notre savoir-faire en matière d'innovation à notre écosystème et aux autres banques centrales dans le monde. Il confirme également notre volonté de collaborer et d'étendre nos capacités au sein de l'écosystème financier".

Les équipes de la Banque de France, en collaboration avec les autres acteurs de ce nouveau centre du hub d'innovation de la BRI, sont maintenant totalement engagées pour concrétiser et ouvrir rapidement le site parisien et y réaliser les premiers travaux.

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière, les services à l'économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services aux entreprises et aux particuliers.

