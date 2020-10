Banque de France : La médiation du crédit active depuis le début de la crise au plus près des entreprises dans les territoires

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 20 octobre 2020

La médiation du crédit active depuis le début de la crise

au plus près des entreprises dans les territoires

Totalement mobilisée depuis le début de la crise et dans le cadre du plan de relance, la médiation du crédit intervient, en cas de difficultés, pour faciliter l'accès des entreprises aux dispositifs de soutien en trésorerie et plus largement à des financements adaptés à leurs situations individuelles.

Dans le cadre d'un dialogue étroit avec les banques et les assureurs-crédit concernés, les médiateurs départementaux recherchent, au cas par cas, des solutions appropriées et facilitent également l'orientation des entreprises en difficulté vers les autres dispositifs de soutien public adaptés.

Du début du mois d'avril jusqu'à fin septembre, 10 539 entreprises ont ainsi été éligibles à la médiation du crédit, essentiellement à la suite d'un refus initial d'octroi d'un Prêt Garanti par l'état (PGE). Au cours du troisième trimestre, la moindre progression des demandes de PGE s'est accompagnée d'un ralentissement progressif des saisines, qui se sont élevées à 2 368.

Les demandes de médiation émanent très majoritairement (83,8%) de TPE (moins de 11 personnes) exerçant leurs activités dans les secteurs très affectés par la crise et notamment dans le domaine des services (54%) et du commerce (23,3%). Plus ponctuellement, il peut également s'agir de PME avec des effectifs de plus de 50 salariés ou des montants de crédits de plus de 10 millions d'euros (près de 350 dossiers).

Globalement, les montants cumulés de crédits demandés sur cette période s'établissent à 2,3 milliards d'euros ce qui représente une proportion très limitée, de l'ordre de 1,8 %, des demandes de PGE sollicitées en raison du faible taux de refus des banques (estimé à 2,7 %).

Depuis le début du mois d'avril jusqu'à fin septembre, la médiation du crédit s'est déroulée de manière positive dans 51,4 % des cas, apportant des solutions à 5 119 entreprises et préservant ainsi 61 157 emplois.

propos de la Médiation du crédit : La Médiation du crédit est adossée à la Banque de France ; elle est conduite sur tout le territoire, dans le respect des règles de confidentialité et du secret bancaire, par 105 Médiateurs du crédit qui sont les directeurs de la Banque de France en métropole et les directeurs des instituts d'émission en Outre-mer. Sa mission est de ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés de financement avec une banque ou un assureur crédit. https://mediateur-credit.banque-france.fr/ .

