Banque de France : La médiation du crédit aux entreprises est mobilisée pour accompagner les entreprises

La médiation du crédit aux entreprises est mobilisée pour accompagner les entreprises

À la suite des annonces gouvernementales, la Banque de France met tout en oeuvre pour assurer la continuité des missions de service public à destination des entreprises en cette période de confinement.

La Médiation du crédit est joignable dans les 100 départements de France métropolitaine et d'outre-mer et les médiateurs départementaux sont immédiatement disponibles et mobilisés pour intervenir auprès des entreprises qui rencontrent des difficultés avec leur banque (fiche n° 1) ou avec leur assureur-crédit (fiche n° 2).