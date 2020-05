Banque de France : La médiation du crédit est mobilisée auprès des entreprises qui connaissent des difficultés de financement anormales 0 19/05/2020 | 09:58 Envoyer par e-mail :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 19 mai 2020 La médiation du crédit est mobilisée auprès des entreprises qui connaissent des difficultés de financement La médiation du crédit, présente dans tous les territoires et en outre-mer, est mobilisée pour répondre aux besoins des entreprises qui sont confrontées à des problèmes de financement avec les banques ou les assureurs-crédit. Les banques se sont engagées à soutenir les entreprises en leur accordant des reports jusqu'à 6 mois des remboursements de crédits et en octroyant des prêts qui sont en grande partie garantis par l'État pour soutenir leur trésorerie. De leur côté, les assureurs-crédit bénéficient d'une réassurance publique et se sont engagés à accompagner les clients assurés et sécuriser leur trésorerie. La médiation a été fortement sollicitée en avril et des premières statistiques hebdomadaires ont été publiées pour rendre compte de ses actions. Sur l'ensemble du mois d'avril, 3 429 entreprises ont été éligibles à la médiation du crédit, ce qui représente trois fois plus que les demandes de médiation traitées au cours de toute l'année 2019. Les entreprises concernées sont très largement des TPE (de moins de 11 salariés) - à 86 %, pour des demandes de crédits inférieures à 50.000 euros dans la moitié des cas. Les entreprises qui ont saisi la médiation au cours du mois d'avril ont une situation financière généralement dégradée, avec souvent des capitaux propres négatifs. Elles sont confrontées, quasi exclusivement, à des refus de Prêts Garantis par l'État (PGE). Les montants cumulés de crédits demandés atteignent 614 millions d'euros, montant qui demeure toutefois faible comparé aux demandes de PGE déposées dans les banques. COMMUNIQUÉ DE PRESSE Le secteur des services (pour 54 %), et en son sein les entreprises de l'hébergement/restauration (19 %), est celui qui sollicite le plus la médiation avec les activités du secteur du commerce (25%), en étant aussi les plus frappés par le confinement. Dans le contexte particulier de cette crise, le rôle de la médiation demeure identique, celui de trouver des solutions entre les entreprises qui ont des refus de crédits et les banques ou des assureurs-crédit.Pour les 1734 dossiers déjà traités au cours du mois d'avril, la médiation s'est déroulée de manière positive dans 63 % des cas, soit un niveau comparable à ce stade au taux moyen constaté en 2019 (64 %). propos de la Médiation du crédit : La Médiation du crédit est adossée à la Banque de France ; elle est conduite sur tout le territoire, dans le respect des règles de confidentialité et du secret bancaire, par 105 Médiateurs du crédit qui sont les directeurs de la Banque de France en métropole et les directeurs des instituts d'émission en Outre-mer. Sa mission est de ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés de financement avec une banque ou un assureur crédit. https://mediateur-credit.banque- france.fr/ . France métropolitaine et Outre-mer Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 3 429 Montant des crédits demandés (millions EUR) 613,93 Nombre d'entreprises confortées 1 146 Taux de médiation réussie (en nombre de dossiers) 63,0% Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 2,2 0,6 8,4 11,0 7,5 86,1 35,6 48,5 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 2,4 0,8 3,9 24,7 5,1 1,7 1,4 54,1 19,1 11,3 16,2 7,9 3,5 2,0 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 2 19 mai 2020 2 Auvergne-Rhône-Alpes Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 410 Montant des crédits demandés (millions EUR) 74,43 Nombre d'entreprises confortées 174 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 1,3 0,7 9,6 11,2 3,1 86,9 32,6 54,7 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 1,50,9 4,2 5,9 30,0 1,5 2,0 51,0 16,8 11,2 15,8 6,1 2,4 1,8 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 3 Bourgogne-Franche-Comté Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 139 Montant des crédits demandés (millions EUR) 32,31 Nombre d'entreprises confortées 49 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 4,3 1,2 6,2 10,6 4,3 83,9 32,9 56,5 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 26,1 3,1 6,8 0,6 2,5 49,1 19,3 10,6 14,9 11,8 1,9 2,5 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 4 Bretagne Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 156 Montant des crédits demandés (millions EUR) 11,40 Nombre d'entreprises confortées 39 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 12,4 2,7 24,3 87,6 73,0 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 2,3 1,1 3,4 33,3 3,4 44,8 21,8 12,6 16,1 4,6 1,1 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 5 Centre-Val de Loire Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 151 Montant des crédits demandés (millions EUR) 12,87 Nombre d'entreprises confortées 53 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 9,5 1,4 2,0 4,7 89,2 31,1 62,2 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 23,0 1,4 0,7 4,1 4,1 50,0 23,6 0,7 13,5 12,8 10,8 2,7 2,7 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 6 Corse Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 23 Montant des crédits demandés (millions EUR) 4,98 Nombre d'entreprises confortées 9 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 8,8 8,8 8,8 91,2 23,5 58,8 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 5,9 32,4 8,8 55,9 11,8 26,5 8,8 2,9 2,9 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 7 Grand Est Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 202 Montant des crédits demandés (millions EUR) 60,71 Nombre d'entreprises confortées 64 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 1,91,4 3,8 5,3 13,5 35,1 55,8 83,2 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 15,4 0,5 1,9 1,0 1,4 0,5 13,0 11,1 63,9 1,9 8,7 1,0 43,8 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 8 Hauts-de-France Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 384 Montant des crédits demandés (millions EUR) 40,42 Nombre d'entreprises confortées 76 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 1,7 2,3 13,2 30,5 85,1 67,2 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 2,9 1,1 5,2 30,5 4,0 1,1 50,0 1,7 17,2 12,1 14,9 1,7 5,7 1,7 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 9 Île-de-France Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 574 Montant des crédits demandés (millions EUR) 172,85 Nombre d'entreprises confortées 219 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 3,4 1,0 14,5 14,2 8,1 35,0 81,5 42,4 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 1,3 3,5 23,7 6,5 8,2 16,1 2,4 60,5 1,5 8,7 13,1 7,1 7,9 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 10 Normandie Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 136 Montant des crédits demandés (millions EUR) 26,62 Nombre d'entreprises confortées 53 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 5,1 1,9 0,6 2,6 3,8 39,1 54,5 92,3 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 26,3 1,3 1,9 5,1 1,9 52,6 26,3 1,3 12,8 12,8 6,4 1,9 1,9 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 11 Nouvelle-Aquitaine Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 354 Montant des crédits demandés (millions EUR) 46,59 Nombre d'entreprises confortées 93 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 7,3 2,6 0,5 2,3 5,2 45,1 47,4 89,6 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 1,3 1,3 5,2 28,9 3,6 1,3 45,8 1,0 17,7 12,5 10,9 8,3 3,4 4,4 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 12 Occitanie Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 348 Montant des crédits demandés (millions EUR) 43,48 Nombre d'entreprises confortées 144 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 1,7 0,6 0,6 10,8 36,5 86,9 36,5 26,5 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 3,1 1,1 23,1 3,4 4,0 54,1 23,6 2,3 1,1 10,3 13,1 8,8 2,3 3,7 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 13 Pays de la Loire Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 156 Montant des crédits demandés (millions EUR) 37,47 Nombre d'entreprises confortées 47 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 5,7 0,8 8,2 1,6 11,5 52,5 82,0 37,7 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 0,8 23,8 4,1 1,6 1,6 1,6 50,8 24,6 9,0 13,9 14,8 2,5 1,6 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 14 Provence-Alpes-Côte d'Azur Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 297 Montant des crédits demandés (millions EUR) 40,90 Nombre d'entreprises confortées 68 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 2,5 9,6 28,7 45,4 2,8 87,9 23,0 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 21,6 1,8 0,7 7,1 24,8 57,8 7,4 11,7 1,1 0,4 3,9 10,6 7,4 1,4 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - 19 mai 2020 15 Outre-mer Avril 2020 Nombre de dossiers éligibles 99 Montant des crédits demandés (millions EUR) 8,89 Nombre d'entreprises confortées 58 Répartition des dossiers éligibles Répartition des dossiers éligibles par effectif par encours de crédit (en pourcentage) (en pourcentage) 0,5 0,5 7,0 12,3 4,3 44,4 86,6 44,4 < 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros Répartition des dossiers éligibles par secteur économique (en pourcentage) 12,7 1,82,4 1,2 3,0 0,6 17,5 58,4 15,7 30,1 8,4 3,6 3,0 Services Bâtiment, construction Services immobilers Services de transport Agriculture, sylviculture et pêche et travaux publics Services professionnels, et d'entreposage Industries extractives Commerce scientifiques et techniques Services hébergement et industrie manufacturière Services administratifs et restauration et de soutien Services d'information Services de santé et de communication et d'action sociale Services financiers Services autres et assurance Médiation du crédit - La Sté Banque de France a publié ce contenu, le 19 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

