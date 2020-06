Banque de France : La médiation du crédit fortement mobilisée pour apporter des solutions aux entreprises

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 juin 2020

La médiation du crédit fortement mobilisée pour apporter des solutions aux entreprises

Face à la crise, le gouvernement a mis en place des dispositifs de soutien à la trésorerie des entreprises. En cas de difficulté pour obtenir des financements, la médiation du crédit est présente pour apporter des solutions dans un dialogue étroit avec les banques et les assureurs-crédit.

Au cours des mois d'avril et mai, 6 402 entreprises ont été éligibles à la médiation du crédit, ce qui représente six fois plus que les demandes de médiation traitées au cours de toute l'année 2019. Les montants cumulés de crédits demandés atteignent 1,2 milliard d'euros.

« Pour faire face à cet afflux de demandes, la médiation, présente sur tout le territoire via les succursales de la Banque de France, a mis en œuvre de nombreux moyens humains et techniques pour répondre aux attentes des entreprises et dans des délais courts », témoigne Jean-Pascal

Prevet, Directeur régional Ile-de-France.

Pour l'essentiel, la médiation a traité des situations de refus de Prêt Garanti par l'État (PGE), dont la demande a été très forte au cours des mois d'avril et mai, puisqu'elle a porté en deux mois sur plus de 580 000 entreprises pour un montant dépassant les 110 milliards d'euros. Les saisines de la médiation se situent ainsi dans des proportions limitées par rapport à ces demandes, de l'ordre de 1,1 %.

Même si les entreprises qui ont sollicité la médiation sont très souvent dans des situations financières fragilisées, très majoritairement des TPE, la proximité de la médiation dans les territoires, permet de trouver des issues positives dans un nombre important de cas.

Pour les 4 406 dossiers traités au cours des mois d'avril et mai, la médiation s'est déroulée de manière positive dans 59 % des cas, apportant ainsi des solutions à 2 600 entreprises.

À propos de la Médiation du crédit : La Médiation du crédit est adossée à la Banque de France ; elle est conduite sur tout le territoire, dans le respect des règles de confidentialité et du secret bancaire, par 105 Médiateurs du crédit qui sont les directeurs de la Banque de France en métropole et les directeurs des instituts d'émission en Outre-mer. Sa mission est de ne laisser aucune entreprise seule face à ses difficultés de financement avec une banque ou un assureur crédit. https://mediateur-credit.banque-france.fr/.

France métropolitaine et Outre-mer Avril/mai 2020 Nombre de dossiers éligibles 6 402 Montant des crédits demandés (millions EUR) 1 252,38 Nombre d'entreprises confortées 2 600 Nombre d'emplois préservés 23 322 Taux de médiation réussie (en nombre de dossiers) 59,0 % Répartition des dossiers éligibles par effectif (en pourcentage) (en pourcentage)

Répartition des dossiers éligibles par encours de crédit

2,2 0,6

40,0

< 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros

Répartition des dossiers éligibles par secteur économique

(en pourcentage)

1,7

Services

Agriculture, sylviculture et pêcheIndustries extractives et industrie manufacturièreBâtiment, construction et travaux publicsCommerce

Services immobilersServices professionnels, scientifiques et techniquesServices administratifs et de soutien

Services de santé et d'action socialeServices autres

Auvergne-Rhône-Alpes

Avril/mai 2020 Nombre de dossiers éligibles 754 Montant des crédits demandés (millions EUR) 144,90 Nombre d'entreprises confortées 353 Nombre d'emplois préservés 3 035 Répartition des dossiers éligibles par effectif (en pourcentage) (en pourcentage)

2,1 0,4

< 11 personnesde 11 à 50 personnesde 51 à 250 personnes> 250 personnes

Répartition des dossiers éligibles par encours de crédit

de 0 à 50 milliers d'eurosde 50 à 300 milliers d'euros

Répartition des dossiers éligibles par secteur économique

(en pourcentage)

Services

Agriculture, sylviculture et pêcheIndustries extractives et industrie manufacturièreBâtiment, construction et travaux publicsCommerce

Services immobilersServices professionnels, scientifiques et techniquesServices administratifs et de soutien

Services de santé et d'action socialeServices autres

de 300 à 500 milliers d'euros> 500 milliers d'euros

Bourgogne-Franche-Comté

Avril/mai 2020 Nombre de dossiers éligibles 254 Montant des crédits demandés (millions EUR) 48,65 Nombre d'entreprises confortées 131 Nombre d'emplois préservés 1 053 Répartition des dossiers éligibles par effectif (en pourcentage) (en pourcentage)

4,2 0,8

Répartition des dossiers éligibles par encours de crédit

< 11 personnesde 11 à 50 personnesde 51 à 250 personnes> 250 personnes

de 0 à 50 milliers d'eurosde 50 à 300 milliers d'euros

Répartition des dossiers éligibles par secteur économique

(en pourcentage)

Services

Agriculture, sylviculture et pêcheIndustries extractives et industrie manufacturièreBâtiment, construction et travaux publicsCommerce

Services immobilersServices professionnels, scientifiques et techniquesServices administratifs et de soutien

Services de santé et d'action socialeServices autres

de 300 à 500 milliers d'euros> 500 milliers d'euros

Bretagne

Avril/mai 2020 Nombre de dossiers éligibles 259 Montant des crédits demandés (millions EUR) 17,88 Nombre d'entreprises confortées 125 Nombre d'emplois préservés 1 494 Répartition des dossiers éligibles par effectif (en pourcentage) (en pourcentage)

Répartition des dossiers éligibles par encours de crédit

2,1

4,2

< 11 personnes de 51 à 250 personnes de 0 à 50 milliers d'euros de 300 à 500 milliers d'euros de 11 à 50 personnes > 250 personnes de 50 à 300 milliers d'euros > 500 milliers d'euros

Répartition des dossiers éligibles par secteur économique

(en pourcentage)

Services

Agriculture, sylviculture et pêcheIndustries extractives et industrie manufacturièreBâtiment, construction et travaux publicsCommerce

Services immobilersServices professionnels, scientifiques et techniquesServices administratifs et de soutien

Services de santé et d'action socialeServices autres