Banque de France : Lancement des « Rendez-vous de l'Épargne »

Paris, le 10 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement des « Rendez-vous de l'Épargne »

Dans le cadre de la stratégie nationale d'éducation financière du public, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) organisent cet automne, avec le soutien de la Banque de France, une série de conférences sur le thème de l'épargne, dans toute la France. Ces « Rendez-vous de l'Épargne » ont une visée pédagogique : donner des clés de compréhension aux épargnants dans un contexte économique et financier inédit, renforcer la vigilance face aux arnaques financières et sensibiliser le grand public au rôle de l'épargne dans le financement de l'économie, en particulier en période de relance.

L'Autorité des marchés financiers (AMF), dont l'une des missions principales est la protection de l'épargne investie dans des instruments financiers, et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dans le cadre de sa mission essentielle de protection de la clientèle des secteurs de la banque et de l'assurance, mènent ces actions d'information du public avec le soutien de la Banque de France, opérateur de la stratégie nationale d'éducation financière.

Le 25 novembre 2019, à l'occasion de la réunion du comité stratégique d'éducation financière, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, avait annoncé l'organisation

dans tout le territoire, des rendez-vous de l'épargne à destination du grand public, afin d'apporter des éclairages sur l'évolution du contexte économique de l'épargne et des produits d'épargne », dans le cadre des actions à mettre en œuvre en 2020.

Avec le concours de la Banque de France, ces « Rendez-vous de l'Épargne » à destination du grand public se tiendront à partir du mois de septembre 2020 dans une quarantaine de villes.

En raison du contexte sanitaire, ces conférences se tiendront sous la forme de webinaires.

Ces « Rendez-vous de l'Épargne » s'adressent au grand public, aux épargnants d'aujourd'hui et de demain, qui souhaitent se constituer une épargne ou investir à plus long terme dans l'économie et mieux comprendre le paysage de l'offre de produits d'épargne. Ils expliqueront les grands principes et notions à connaître avant d'investir, performance, risque, liquidité et diversification.

