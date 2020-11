Banque de France : Le groupe de travail sur les taux sans risque pour l'euro lance deux consultations publiques sur les solutions de repli pour l'Euribor

le groupe de travail reconnaît que pour les intervenants de marché les plus sophistiqués et opérant au niveau mondial, la mesure de repli la plus appropriée pour l'Euribor serait fondée sur les taux

En s'appuyant sur son analyse et sur les normes et pratiques en vigueur au niveau international,

Le groupe de travail sur les taux sans risque pour l'euro a publié ce jour deux consultations publiques sur la question des taux de repli à l'Euribor. Les taux de repli sont des taux sur lesquels il est possible de s'appuyer en cas d'indisponibilité du taux principal. Dans l'une des consultations, les parties prenantes sont invitées à donner leurs points de vue sur les taux de repli fondés sur le taux à court terme de l'euro (€STR) et les méthodologies d'ajustement du spread afin d'élaborer les mesures de repli de l'Euribor les plus adaptées par catégories d'actifs. Dans l'autre consultation, elles sont invitées à donner leurs points de vue sur les événements potentiels susceptibles de déclencher le recours à de telles mesures de repli.

Communiqué de presse / 23 novembre 2020

Le groupe de travail sur les taux sans risque pour l'euro lance deux consultations publiques sur les solutions de repli à l'Euribor

rétrospectifs. Toutefois, le groupe de travail reconnaît également qu'il peut y avoir des cas d'utilisation, pour certains produits ou pour des intervenants de marché moins sophistiqués et opérant au niveau local, où il est nécessaire de connaître le taux d'intérêt à l'avance, et où les taux prospectifs pourraient par conséquent être appliqués. Dans la mesure où ces taux n'existent pas à l'heure actuelle et s'ils devaient ne pas être disponibles en temps opportun, le groupe de travail propose une structure en cascade selon les types de produit, permettant ainsi aux utilisateurs de savoir quels taux peuvent être utilisés, en fonction des circonstances et/ou des préférences.

S'agissant des événements déclencheurs potentiels, le groupe de travail a identifié un ensemble générique d'événements susceptibles de déclencher les solutions de repli à l'Euribor, que les intervenants de marché pourraient envisager d'inclure dans les dispositions de repli figurant dans leurs contrats et instruments financiers référencés sur l'Euribor.

Pour ces deux consultations, les parties prenantes sont invitées à donner leur point de vue d'ici

le 15 janvier 2021. Les membres du groupe de travail souhaiteraient encourager le plus grand nombre possible de groupes d'utilisateurs à répondre, notamment les banques, les sociétés financières non bancaires, les sociétés non financières, les organisations professionnelles du secteur, les associations de consommateurs. Une synthèse des commentaires reçus sera publiée. Une recommandation finale du groupe de travail sur les taux sans risque pour l'euro couvrant les deux sujets, prenant en compte les opinions exprimées par les parties prenantes lors de cette consultation publique, devrait être publiée au cours du premier trimestre 2021.

Pour toute demande d'information, les médias peuvent s'adresser à William Lelieveldt, au : +49 69 1344 7316.

Notes

Consultation on EURIBOR fallback trigger events (Consultation sur les événements déclencheurs des solutions de repli à l'Euribor)

(Consultation sur les événements déclencheurs des solutions de repli à l'Euribor) Response form - EURIBOR fallback trigger events (Formulaire de réponse - Événements déclencheurs des solutions de repli à l'Euribor)

(Formulaire de réponse - Événements déclencheurs des solutions de repli à l'Euribor) Consultation on €STR-based EURIBOR fallback rates (Consultation sur les taux de repli à l'Euribor fondés sur l'€STR)

(Consultation sur les taux de repli à l'Euribor fondés sur l'€STR) Response form - €STR-based EURIBOR fallback rates (Formulaire de réponse - Taux de repli à l'Euribor fondés sur l'€STR)

(Formulaire de réponse - Taux de repli à l'Euribor fondés sur l'€STR) Composé de représentants du secteur, le groupe de travail sur les taux sans risque pour l'euro, dont la Banque centrale européenne (BCE) assure le secrétariat, a été mis en place en 2018 par la BCE, l'Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA), l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et la Commission européenne. Ses principales missions consistent à identifier et à recommander de nouveaux taux sans risque et des voies de transition (cf. les termes de référence ). Ses travaux actuels se concentrent sur la transition vers l'€STR et sur des solutions de repli pour le taux interbancaire offert en euros (Euribor).

Banque centrale européenne

Direction générale Communication, Division Relations avec les médias

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Allemagne

Tél. : +49 69 1344 7455, courriel : media@ecb.europa.eu, internet : www.ecb.europa.eu

Reproduction autorisée en citant la source

Traduction : Banque de France