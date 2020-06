Banque de France : Les mesures de politique monétaire de l'Eurosystème face au COVID-19

DFR : taux de la facilité de dépôt (deposit facility rate) ; MRO : opérations principales de refinancement (main refinancing operations) ; CQS : échelon de qualité de crédit (credit quality step) ; OBNS : obligations bancaires non sécurisées ; TLTROIII, PELTRO LTRO bridge, APP, PEPP : cf. définitions dans le corps du texte.

Si les politiques sanitaires et budgétaires sont au premier plan des réponses publiques face au COVID-19, le rôle de la politique monétaire est également clé, en particulier pour maintenir la liquidité du secteur financier et veiller à ce que le secteur réel (ménages, entreprises, administrations publiques) continue de bénéficier de conditions de financement favorables pendant cette période. Dès le début mars, l'Eurosystème (la BCE et les banques centrales nationales de la zone euro) a ainsi lancé, comme les autres grandes banques centrales, une série de mesures pour préserver l'efficacité de la transmission de la politique monétaire et parer aux risques de fragmentation des marchés financiers dans la zone euro (Tableau).

Les conditions des opérations ciblées de refinancement de long terme (TLTRO) ont été significativement assouplies pour soutenir l'octroi du crédit à l'économie. Les TLTRO, mises en œuvre au fil de trois séries depuis 2014, sont dites « ciblées » car les droits de tirage et les taux appliqués dépendent du volume des prêts accordés aux entreprises non financières et aux ménages (hors immobilier), constituant une incitation à prêter pour les banques.

La BCE a ainsi décidé le 12 mars 2020 (puis à nouveau le 30 avril 2020), d'assouplir encore davantage la troisième série d'opérations, lancée en 2019 (TLTROIII), notamment en instaurant une période spéciale de juin 2020 à juin 2021, pour laquelle le taux appliqué est désormais fixé à 50 points de base en-deçà du taux de la facilité de dépôt (soit actuellement -1%). Il est aussi plus facile pour les banques emprunteuses de bénéficier des taux les plus favorables, grâce à une réduction des cibles de crédit. (Cf. sites de la BCE et de la Banque de France pour plus de détail.)

L'Eurosystème a également lancé de nouvelles opérations :

Les « LTRO bridge » : annonce le 12 mars 2020 d'une série de 13 opérations de refinancement de long terme (LTRO) additionnelles, conduites par voie d'appels d'offre hebdomadaires à taux fixe (au taux sur la facilité de dépôt, DFR) sans limite de montant, arrivant toutes à échéance le 24 juin 2020 (date de règlement de l'opération de TLTROIII de juin). Le but de ces opérations est de fournir un soutien en liquidité pour faire le « pont » jusqu'aux TLTROIII assouplies.

Des opérations en dollar : annonce le 15 mars 2020, dans le cadre d'une action coordonnée entre six grandes banques centrales, d'adjudications hebdomadaires pour la fourniture de liquidité en dollar à plus long terme (84 jours) au taux de OIS+25 points de base. Les opérations à 7 jours ont en outre été portées à une fréquence quotidienne (le 20 mars 2020).

Les PELTRO : annonce le 30 avril 2020 d'une nouvelle série d'opérations de refinancement justifiées par l'urgence pandémique (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations, PELTRO). Les 7 opérations de PELTRO seront menées à partir de fin mai 2020 par voie d'appels d'offre sans limite de montant et au taux MRO - 25 points de base. Elles arriveront à échéance progressivement entre juillet et septembre 2021 et fourniront un backstop de liquidité, notamment pour les banques qui ne pourraient pas participer aux opérations de TLTROIII.

Suite à ces mesures, l'encours de refinancement des banques de la zone euro auprès de l'Eurosystème en euro et en dollar a significativement augmenté (hausse de plus de 500 Mds € entre mi-mars et fin mai), pour atteindre plus de 1000 Mds € (Graphique), avant même l'opération TLTROIII de juin.