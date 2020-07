Banque de France : Liste des candidatures retenues pour les expérimentations de monnaie digitale de banque centrale (MDBC)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

monnaie digitale émise par la banque centrale pour améliorer le fonctionnement des marchés financiers, en particulier les règlements interbancaires.

Les enseignements tirés de ces expérimentations constitueront une contribution directe à la réflexion plus globale conduite par l'Eurosystème sur l'intérêt d'une monnaie digitale de banque centrale. Ces expérimentations illustrent en outre l'engagement en faveur de l'innovation de la Banque de France, qui a récemment été choisie pour accueillir, avec la Deutsche Bundesbank et la Banque Centrale Européenne, un nouveau centre d'innovation commun en Europe dans le cadre du Hub d'innovation de la Banque des Règlements Internationaux.

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie monétaire, la stabilité financière, les services à l'économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux services aux entreprises et aux particuliers.

