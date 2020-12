Banque de France : Préoccupations de stabilité financière de la Fed et politique monétaire

La Réserve fédérale n'a pas d'objectif explicite de stabilité financière au-delà de ses responsabilités prudentielles. Néanmoins, une interprétation étroite de son double mandat, ignorant les interactions entre politique monétaire et risques pour la stabilité financière, ne serait pas crédible (cf. Kashyap et Siegert, 2020). En effet, l'absence de stratégie de communication institutionnalisée n'empêche pas les membres du Comité fédéral de l'open market (FOMC) d'exprimer, par exemple lors de discours publics, leurs opinions concernant les risques pour la stabilité financière et leurs conséquences sur la politique monétaire.

Dans une étude récente, nous évaluons ce que les discours des responsables de la Fed révèlent sur les préoccupations de stabilité financière et s'il y a un lien systématique entre le temps de parole consacré à ce sujet et les décisions de politique monétaire de la Fed (Istrefi, Odendahl et Sestieri, 2020). En termes d'analyse, les discours sont intéressants car ils constituent une forme de communication plus flexible que les déclarations ou rapports officiels de la Fed. En outre, ils reflètent les débats et opinions exprimés lors des réunions du FOMC, qui ont orienté les décisions de politique monétaire (Bernanke, 2015).

Nous avons analysé les principaux sujets abordés dans les discours de la Fed et mesuré la part relative qui y est consacrée dans chaque discours (« proportion d'un sujet »). Pour extraire cette information, nous utilisons des techniques d'analyse textuelle. Nous avons examiné environ 3850 discours publics prononcés au cours de la période 1997-2018 par les responsables de la Fed, à savoir le président de la Réserve fédérale, les autres membres du Conseil des gouverneurs et les présidents des 12 banques fédérales de réserve (FRB).

Nous identifions 12 sujets principaux abordés dans ces discours. Parmi eux, les sujets Économie et Politique monétaire et plusieurs sujets d'ordre financier, tels que ceux de Stabilité financière, Conditions financières et Supervision et Réglementation. La figure 1 montre les variations annuelles de ces sujets dans les discours de la Fed. Nous observons que les discours traitent principalement des sujets Économie et Politique monétaire (40-50 % environ). Autour de la crise financière mondiale, cependant, la proportion de discours consacrée à la stabilité financière et à d'autres sujets d'ordre financier est plus élevée. Le thème de la stabilité financière, au centre de notre analyse, est principalement associé à une communication relative aux comportements excessifs sur les marchés financiers ou aux vulnérabilités du système financier susceptibles d'avoir un impact majeur sur l'économie. Par conséquent, dans notre analyse, ce sujet reflète essentiellement des préoccupations concernant la stabilité financière.

Les membres du Conseil des gouverneurs et les présidents des FRB abordent des sujets similaires dans leurs discours, mais avec des proportions parfois différentes. C'est le cas pour la stabilité financière : la proportion de discours consacrée à ce sujet est en moyenne plus élevée pour les gouverneurs que pour les présidents des FRB, notamment après la crise financière mondiale. Toutefois, durant la crise, les présidents des FRB ont fortement accru eux-aussi leur temps de parole sur ce sujet (figure 2). On observe une évolution analogue pour d'autres sujets financiers, tels que celui de la Supervision et Réglementation.

Ces différences semblent refléter l'organisation institutionnelle de la Réserve fédérale et les rôles spécifiques des gouverneurs et des présidents. En effet, les gouverneurs et tous les présidents des FRB participent au débat et prennent des décisions de politique monétaire (les présidents sont soumis à une rotation des droits de vote). Sans surprise, leurs discours sont en grande partie consacrés à l'économie et à la politique monétaire. En outre, le Conseil des gouverneurs rédige les règlements et élabore la politique du Système fédéral de réserve en matière de supervision. Dans le cadre de leurs missions, les gouverneurs sont affectés à plusieurs comités, dont celui sur la stabilité financière et celui sur la supervision et la réglementation. Cette « spécialisation » des gouverneurs pourrait expliquer pourquoi, en termes de communication publique, les discours qu'ils prononcent sont plus spécialisés et comportent donc une proportion plus élevée de sujets financiers. L'écart particulièrement important observé entre gouverneurs et présidents des FRB dans l'intensité des discours sur la stabilité financière, en particulier durant la période 2012-2016, correspond à la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation bancaire et prudentielle aux États-Unis.