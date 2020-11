Banque de France : Quelles sont les sources de la forte valorisation des marchés d'actions ?

La très forte progression quasi-continue des cours boursiers de 2009 à fin 2019 aux États-Unis a pu suggérer un excès d'optimisme des marchés en amont de l'émergence du Covid-19. Le rebond des indices à partir de fin mars 2020 (+31% pour le S&P 500 entre octobre et mars), couplé à une baisse marquée des bénéfices des entreprises (Graphique 2), a encore avivé ces craintes. En suivant Campbell et Shiller (1988) , si l'on corrige l'indicateur de prix/bénéfices (le Price-Earning Ratio - PER) du cycle économique en le retraitant de l'inflation et en lissant les bénéfices par action sur 10 ans, les valorisations apparaissent historiquement élevées : le PER ajusté de la sorte dépasse aujourd'hui son point de 2007 et s'établit en octobre 2020 à un niveau proche de celui de fin 2019 (Graphique 1).

Graphique 2 : Indice boursier et bénéfices aux États-Unis Sources : S&P 500, Datastream. Dernier point : octobre 2020.

Si les PER aux États-Unis sont élevés, ils sont à mettre en regard des différentes variables macroéconomiques dont ils dépendent, notamment des taux d'intérêt réels dont le niveau demeure historiquement bas. En partant du modèle de valorisation de Gordon-Shapiro (1956) et des travaux d'Antonio Fatas (2018), on peut modéliser simplement le prix d'une action comme la valeur nette des bénéfices corrigée des anticipations de croissance et actualisée avec le taux de rendement attendu par les investisseurs. Le taux de rendement peut être lui-même décomposé en une prime de terme, équivalente au taux sans risque sur le marché obligataire, et une prime de risque. La part du taux de rendement correspondant au taux sans risque vise à rémunérer l'investisseur pour l'attente entre l'achat de l'action et le versement des dividendes, tandis que la part correspondant à la prime de risque vise à rémunérer sa prise de risque face à l'incertitude affectant le montant des dividendes versés.

Ainsi théoriquement, trois facteurs, potentiellement cumulatifs, peuvent pousser les indices boursiers à la hausse. Soit les taux sans risque sont bas, soit les investisseurs ont une forte tolérance au risque et acceptent une prime de risque faible ou soit les investisseurs s'attendent à une croissance rapide des bénéfices. Ces deux derniers termes dépendent principalement des anticipations des agents et capturent donc leur optimisme ou leur pessimisme quant aux conditions macroéconomiques.

Pour évaluer ces anticipations, on peut réarranger facilement l'équation de Gordon-Shapiro (GS) pour construire notre Indicateur de Rendement Relatif (IRR) en comparant deux rendements réels, celui sur le marché obligataire et celui sur le marché action. L'IRR est ainsi égal à la différence entre les variables observables (le taux réel sans risque et le rendement bénéficiaire observé, i.e. l'inverse du PER) qui elle-même équivaut, selon la formule de GS, à la différence entre les variables non-observables (les anticipations de croissance et la prime de risque). Dès lors, l'IRR sera élevé si les anticipations de croissance sont fortes et la prime de risque faible, correspondant ainsi aux faits stylisés caractéristiques des bulles spéculatives (Shiller, 2015). Dans un tel cas, le marché action sera perçu comme onéreux par rapport au marché obligataire.